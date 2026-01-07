به گزارش خبرگزاری مهر، سید عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در مراسم آئین افتتاح زمین چمن مصنوعی روستای پیوشک از توابع بخش لیردف شهرستان جاسک با قدردانی از حضور مسئولان، پیشکسوتان و مردم این منطقه، اظهار کرد: من صمیمانه از همه مهمانان عزیزی که در این مراسم حضور پیدا کردند تشکر می‌کنم و خوشحالم که امروز شاهد تحقق یکی از مطالبات مهم ورزشی مردم این منطقه هستیم.

وی با اشاره به خاطرات نسل خود از فوتبال ایران افزود: ما در سنی هستیم که فوتبال جام جهانی قبل از انقلاب هنوز در ذهنمان زنده است؛ گل‌ها و درخشش بازیکنانی چون حسن روشن و علی پروین و تیمی که در آن دوران یکی از مقتدرترین تیم‌های آسیا و حتی دنیا بود، برای ما خاطره‌انگیز است.

نماینده شرق هرمزگان ادامه داد: آن روزها نه تلویزیونی در اختیار داشتیم و نه حتی در بسیاری از مناطق برق وجود داشت؛ فوتبال را از طریق رادیو دنبال می‌کردیم و با شنیدن گزارش بازی‌ها، شور و شوق خاصی می‌گرفتیم.تمام عشق ما این بود که صدای گزارشگر را بشنویم، نتیجه بازی‌ها را دنبال کنیم و با همان انگیزه، یک توپ تهیه کنیم و در زمین‌های خاکی و ابتدایی بازی کنیم.

هاشمی نخل ابراهیمی با تأکید بر نقش فوتبال در ایجاد نشاط اجتماعی تصریح کرد: همین علاقه ساده و مردمی به فوتبال، امروز به نقطه‌ای رسیده که شاهد احداث زمین‌های چمن مصنوعی در روستاها هستیم؛ این اتفاق نشان می‌دهد که توجه به ورزش، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار، می‌تواند زمینه‌ساز رشد استعدادها و امیدآفرینی برای نسل جوان باشد.

وی خاطرنشان کرد: افتتاح این زمین چمن تنها یک پروژه عمرانی نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان این منطقه و گامی مهم در مسیر توسعه متوازن، تقویت زیرساخت‌های ورزشی و دور نگه‌داشتن نوجوانان و جوانان از آسیب‌های اجتماعی است.

نماینده مردم شرق هرمزگان در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم این نگاه و حمایت دستگاه‌های اجرایی شاهد شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای ورزشی در بخش لیردف و شهرستان جاسک باشیم و این زمین‌ها به محلی برای پرورش قهرمانان آینده کشور تبدیل شود.