به گزارش خبرنگار مهر، حسن روشن، بازیکن پیشکسوت باشگاه استقلال تهران عصر سه شنبه در آئین افتتاحیه زمین چمن فوتبال بزرگ روستای پیوشک از توابع بخش لیردف استان هرمزگان، با تقدیر از تلاش‌های انجام‌شده برای ایجاد این مجموعه ورزشی، اظهار کرد: کار بسیار بزرگی برای شما انجام شده است و واقعاً باید به همه دست‌اندرکاران، به‌ویژه آقای استیلی و مردم این منطقه تبریک گفت.

وی با اشاره به شرایط جغرافیایی منطقه افزود: در جایی که تا دیروز بیابان و برهوت بود، ایجاد چنین زمینی کار آسانی نیست و پشت آن زحمت، پیگیری و دلسوزی زیادی قرار دارد. همین زیرساخت‌هاست که می‌تواند مسیر پیشرفت جوانان و نوجوانان را هموار کند.

این پیشکسوت فوتبال کشور با آرزوی موفقیت برای استعدادهای بومی منطقه گفت: امیدوارم در آینده‌ای نزدیک شما را در تیم‌های خوب تهران یا هر مسیری که خودتان انتخاب می‌کنید ببینیم و شاهد درخشش نام پیوشک در فوتبال کشور باشیم.

وی خاطرنشان کرد: روستای پیوشک جاسک می‌تواند به کارخانه استعداد فوتبال تبدیل شود.