بحرینی: اقدامات خصمانه آمریکا علیه ونزوئلا ناقض منشور ملل متحد است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی بحرینی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در ژنو طی سخنانی در نشست کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد با اشاره به سال‌ها تحریم غیرقانونی، اقدامات قهرآمیز یکجانبه و تلاش‌های واشنگتن برای تغییر حکومت و حتی ترور مقامات قانونی ونزوئلا اظهار داشت: اکنون آمریکا با استقرار ناوگان جنگی و زیردریایی هسته‌ای در منطقه کارائیب، آشکارا استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ونزوئلا را تهدید می‌کند.

بحرینی افزود: اقدامات آمریکا نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل متحد است؛ واشنگتن همچنین اصول حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات (بند ۳ ماده ۲ منشور ملل متحد) و عدم مداخله در امور داخلی کشورها (بند ۷ ماده ۲ منشور) را نقض کرده است.

وی ادامه داد: هدف از تأسیس سازمان ملل متحد، حاکمیت قانون و حقوق بین‌الملل بر روابط میان کشورهاست، نه زور و سیاست فشار. اما همان‌طور که حمله اخیر آمریکا علیه تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در همدستی با رژیم اسرائیل نشان داد که این کشور اعتقادی به دیپلماسی و حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی ندارد.

سفیر ایران گفت: تهدید یک دولت غیرهسته‌ای عضو NPT با استقرار زیردریایی هسته‌ای توسط یک عضو دائم شورای امنیت، تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای و ضربه‌ای اساسی به رژیم خلع سلاح و عدم اشاعه است.

او افزود: این اقدام آمریکا نقض معاهده تلاتلولکو درباره غیرهسته‌ای‌سازی منطقه آمریکای لاتین و کارائیب است که ایالات متحده پروتکل دوم آن را امضا کرده است.

نماینده ایران با اشاره به تحولات اخیر، از جامعه بین‌المللی خواست پیش از آنکه این تنش‌ها به یک درگیری تمام‌عیار منجر شود، واشنگتن را وادار به پایان استقرار نیروهای نظامی خود در منطقه کارائیب کرده، به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی ونزوئلا احترام بگذارد و به حل مسالمت‌آمیز اختلافات بر اساس حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل پایبند باشد.

سفیر کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: رفتار تحریک‌آمیز یک دولت هسته‌ای علیه یک دولت غیرهسته‌ای بار دیگر نشان می‌دهد که خطر استفاده از تسلیحات هسته‌ای تا چه حد جدی است. تنها تضمین معتبر در برابر استفاده از این تسلیحات، خلع کامل سلاح هسته‌ای، دارای قابلیت راستی‌آزمایی و غیرقابل بازگشت است و تا زمان دستیابی به چنین هدفی، ارائه تضمین‌های حقوقی و غیرمشروط مبنی بر عدم استفاده و عدم تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه کشورهای غیرهسته‌ای یک ضرورت انکارناپذیر است.