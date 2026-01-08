فروزنده: ایجاد حس تعلق شهروندان به شهر مهمترین هدف مدیریت شهری است

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی معاونت هماهنگی و امور مناطق از منطقه ۱۱ تهران با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، نخبگان علمی، فرهنگی و هنرمندان، معتمدین محلات، معاونان و مدیران منطقه برگزار شد.

فروزنده در بخش نخست این بازدید و در جمع نخبگان علمی، فرهنگی و هنری و نیز ائمه جماعات منطقه ۱۱ با تأکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام گفت: عزم مدیریت شهری بر آن است که پروژه‌های نیمه تمام با سرعت و جدیت به سرانجام برسد.

وی مشارکت نخبگان و اثرگذاران اجتماعی را کلید موفقیت مدیریت شهری دانست و تصریح کرد: بخشی از اقدامات با مدیریت منطقه و بخش مهمی با همراهی شما نخبگان و معتمدین محلات قابل تحقق است. اولویت‌بندی مطالبات مردمی و پیگیری مستمر آن‌ها، از وظایف مهم مدیران شهری و نخبگان است.

معاون شهردار تهران افزود: مهمترین هدف مدیریت شهری این است که با اقدامات خود و ارائه خدمات بتواند احساس تعلق به شهر در بین شهروندان را افزایش دهد چرا که شهروندی که دوستدار شهر باشد نسبت به نگهداری آن احساس وظیفه می‌کند یا از مدیریت شهری مطالبه خواهد داشت. نگهداشت شهر تهران بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و مدل موفق آن در تفکیک پسماند خشک و تر قابل مشاهده است.

فروزنده ادامه داد: نمونه عینی این موضوع را در من شهردارم مشاهده می‌کنید، امروز شهروندان وقتی می‌بینند طرح‌ها و پروژه‌های من شهردارم به سرانجام رسیده دوباره در این طرح مشارکت می‌کنند و ما شاهد افزایش اقبال عمومی به این طرح حتی بیشتر از سال قبل هستیم.

فروزنده در اداره خاطر نشان ساخت: از طرفی مدیریت شهری به دنبال ارتقا خدمت رسانی در راستای برآورده ساختن مطالبات شهروندان است، به طوری که کاهش آلودگی هوا و ترافیک به عنوان دو مطالبه اصلی شهروندان مد نظر قرار گرفت و در همین راستا برقی سازی ناوگان در اتوبوسرانی و تاکسیرانی اجرا شد. از طرفی توسعه و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی به عنوان یک برنامه اولویت دار در دست اجرا قرار گرفت و امروز می‌بینیم که ۱۸۰۰ اتوبوس به ناوگان پایتخت اضافه شده و ۲ هزار دستگاه اتوبوس دیگر در حال ورود خواهد بود، ۲۰۰ کیلومتر احداث خطوط مترو علاوه بر ۳۶۰ کیلومتر خطوط قبلی در دست ساخت است و تعداد ۱۰۵۰ واگن نیز خرید آن منعقد شده و از بهمن ماه، بخش بخش وارد ناوگان خواهند شد.

در ادامه این بازدید نظارتی معاون هماهنگی و امور مناطق با معاونان و مدیران منطقه نیز دیدار کرد. در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران، حجت الاسلام کاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزه‌های ذیربط پرداختند.

گفتنی است در بررسی وضعیت منطقه شاخص‌های ارزیابی زیر مورد بررسی قرار گرفت:

ارزیابی وضعیت سرمایه انسانی

ارزیابی وضعیت پروژه‌های منطقه شامل: پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای، پروژه‌های من شهردارم مستمر و غیر مستمر، پروژه‌های ساخت و توسعه (احداثی)، ارزیابی پروژه‌های قابل افتتاح تا پایان سال و ارزیابی وضعیت درآمدی مناطق.

ارزیابی عملکرد شهرداران نواحی شامل: ارزیابی تحولی در نواحی، ارزیابی فنی تخصصی و..

وضعیت تبلیغات محیطی و آگاهی بخشی به شهروندان

وضعیت حوزه‌های اجتماعی فرهنگی، ملاقات مردمی، دیدار در مساجد، برنامه‌های فرهنگی

در این بازدید نظارتی همچنین یوسف آبادی مدیر حراست معاونت هماهنگی و امور مناطق بر ضرورت پاکسازی سطوح دیوارها در سطح منطقه تاکید کرد و گفت: یکی از موضوعات نگهداشت در سطح نواحی همین امر است که مطالبه شهروندان نیز می‌باشد و این موضوع باید در نواحی مد نظر قرار گیرد.

با مشارکت مردم و نخبگان، مسائل بازمانده محلات قابل حل است

در ادامه این نظارت ستادی مهدی قمی شهردار منطقه ۱۱ تهران نیز گفت: با مشارکت مردم و نخبگان، مسائل بازمانده محلات قابل حل است.

وی به برخی اقدامات انجام‌شده در منطقه اشاره کرد و افزود: زمین فوتبال پارک دانشجو با تجهیزات ویژه برای افراد دارای معلولیت افتتاح شده که برای نخستین‌بار در منطقه ۱۱ انجام شده است. همچنین زمین چمن مصنوعی زیر پل حافظ به‌طور کامل اورهال شده و پیگیری‌ها برای احداث میدان میوه و تره‌بار در محله شیخ هادی با وجود محدودیت زمین، در دستور کار قرار دارد.