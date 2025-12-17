فروزنده: کانون جوانان باید در همه مناطق راه اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دور از نظارت ستادی شهرداری منطقه ۷ تهران با حضور لطف الله فروزنده معاون هماهنگی و امور مناطق، محمد هادی علی احمدی شهردار منطقه ۷، مدیران کل معاونت هماهنگی و امور مناطق، معاونان و مدیران منطقه و نیز نخبگان و ائمه جماعات منطقه ۷ برگزار شد.
فروزنده در بخش نخست این نظارت ستادی در جمع معاونان و مدیران منطقه گفت: ما تا پایان سال، حدود سه ماه زمان داریم تا یک ارزیابی جدی و دقیق انجام دهیم؛ ارزیابیای که در آن نقاط قوت و ضعف بهروشنی مشخص شود تا با تقویت نقاط قوت و سعی در رفع نقص و کاستیها داشته باشیم.
فروزنده افزود: ما مسائل را در سه بعد دنبال میکنیم. یکی از مهمترین این ابعاد، بعد نرمافزاری است از ابتدا تأکید ما بر این بوده که حدود ۷۰ درصد کار، نرمافزاری و ۳۰ درصد ساختاری است. حتی اگر همه خیابانها آسفالت شوند، بزرگراه ساخته شود و پروژههای عمرانی انجام شود، اما کار نرمافزاری انجام نگیرد، یعنی کار تبیین، جلب رضایت مردم، توجه به نگاه و مشارکت شهروندان، نتیجه مطلوب حاصل نخواهد شد.
فروزنده ادامه داد: هر کاری که انجام میدهید باید پیوست رسانهای و فرهنگی داشته باشد. آثار آن سنجیده شود و پیام آن به مردم منتقل شود و در این راه نواحی خط مقدم ارتباط با مردم هستند.
معاون هماهنگی و امور مناطق گفت: در اجرای طرح «من شهردارم» نیز تأکید ما این است که ارتباط با افرادی که مشارکت میکنند باید استمرار داشته باشد و آنان در جریان اقدامات قرار بگیرند. گاهی برای یک محله، یک پروژه کوچک مانند ترمیم پیادهرو یا تعمیر یک زمین ورزشی، از پروژههای بزرگ شهری مهمتر است.
لزوم راه اندازی نهضت تبیین
فروزنده افزود: در این سه ماه، علاوه بر مرور عملکردها و ثبت نقاط قوت و ضعف، باید یک نهضت تبیین راه بیندازیم.
حضور در محلات، مساجد، پایگاههای بسیج و کانونهای جمعیتی ضروری است
این افراد باید در جریان اقدامات مدیریت شهری قرار گیرند و به تبع آن شهروندان محله و منطقه و اینگونه میتوان نسبت به امید آفرینی در دل شهروندان اقدام کرد.
معاون شهردار تهران افزود: در کنار این موارد، مسئله زنان اهمیت ویژهای دارد. ساختار حوزه بانوان در حال ارتقاست، مشاور امور بانوان تعیین شدهاند و ایجاد مراکز بانوان در دستور کار است. باید توجه ویژه و برنامهریزی مشخص برای این حوزه داشته باشیم.
فروزنده در ادامه با تاکید بر راه اندازی کانون نوجوانان و جوانان گفت: راهاندازی کانونهای جوانان و نوجوانان در محلات و مناطق یک ضرورت است. این کانونها باید ماهیت بصیرتی داشته باشند تا به رفع شبهات کمک کنند. امروز مهمترین راهبرد دشمن، ایجاد شبهه و القای آدرسهای غلط است.
وی همچنین پرداختن ویژه به پروژههای میدان سبلان و سپاه، حفظ استقلال، مقابله با مفاسد و شفافیت در تصمیمگیریها را از دیگر محورهای مورد تأکید دانست.
در این بخش مردانی مدیر کل تحولات کالبدی شهرداری تهران و نیز حجت الاسلام کلاظمی مدیر کل تحولات نرم افزاری شهرداری تهران و سوداگر مشاور عالی معاونت هماهنگی و امور مناطق به ارائه گزارشی از وضعیت منطقه در حوزههای ذیربط پرداختند.
از احداث سوله بحران تا تعیین تکلیف میدان سبلان و میدان سپاه
در ادامه این نشست، محمدهادی علیاحمدی شهردار منطقه ۷ بر اهمیت نظارتهای میدانی و ستادی در ارتقای عملکرد مناطق تأکید کرد و گفت: نظارت ستادی فرصتی ارزشمند برای همافزایی، رفع موانع اجرایی و تسریع در تصمیمگیریها ست و کمک میکند مسیر خدمترسانی به شهروندان شفافتر و دقیقتر دنبال شود.
وی با اشاره به اولویتهای منطقه ۷ افزود: موضوعاتی همچون ساماندهی و توسعه مجموعه شهربانو، ارتقای پستهای سازمانی کارکنان، احداث سوله بحران، نوسازی بافت فرسوده، تعیین تکلیف املاک و پروژههای شاخصی مانند میدان سبلان و سپاه، از مطالبات جدی منطقه است که با نگاه حمایتی مدیریت شهری در حال پیگیری است.
