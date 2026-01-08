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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

دمای اصفهان افزایش می‌یابد؛ احتمال سقوط بهمن در مناطق برف‌گیر

دمای اصفهان افزایش می‌یابد؛ احتمال سقوط بهمن در مناطق برف‌گیر

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان از افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما در بیشتر مناطق استان طی ۲۴ ساعت پیش رو خبرداد.

مینا معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دمای هوای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو بین یک تا ۲ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد، اظهار کرد: چادگان کماکان با بیشینه (حداکثر) دمای یک درجه سلسیوس زیر صفر و کمینه دمای ۱۵ درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقطه استان است.

وی ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان (مرکز استان) امروز به ۱۵ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه دمای آن در سردترین ساعات بامداد جمعه به سه درجه زیر صفر می‌رسد.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان خاطرنشان کرد: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی جوی پایدار تا اواسط روز جمعه در سطح استان مستقر بوده و طی این مدت آسمان صاف تا قسمتی ابری و گاهی وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، در مناطق مرکزی، صنعتی و شهر اصفهان تا فردا شرایط برای افزایش غلظت آلاینده‌های جوی و کاهش کیفیت هوا وجود دارد.

معتمدی افزود: از اواخر وقت جمعه در نواحی غربی افزایش ابر و طی روز شنبه در نواحی غربی، شمالی و جنوبی استان بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما انتظار می‌رود.

به گفته کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان، در مناطق برف‌گیر کوهستانی طی امروز و فردا احتمال سقوط بهمن وجود دارد.

کد مطلب 6717767

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