البرز در محاصره آلودگی/شاخص کیفیت هوا در فردیس از مرز ۲۰۰ گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس آخرین داده‌های سامانه پایش کیفی هوا، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهر فردیس استان البرز روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه با ثبت عدد ۲۰۳ وارد محدوده بسیار ناسالم شد. این وضعیت بحرانی در حالی است که طی روزهای گذشته مدارس استان به دلیل آلودگی هوا غیرحضوری و مراکز پیش‌دبستانی و مهدهای کودک نیز تعطیل شده بودند.

وضعیت سایر شهرهای استان بر اساس گزارش‌ها، آلودگی هوا تنها به فردیس محدود نشده و سایر نقاط استان نیز با وضعیت ناسالم دست و پنجه نرم می‌کنند و مرکز استان (کرج): شاخص ۱۶۷ (محدوده ناسالم)، هشتگرد: شاخص ۱۷۳ (محدوده ناسالم)، نظرآباد: شاخص ۱۶۳ (محدوده ناسالم)، اشتهارد: شاخص ۱۵۵ (محدوده ناسالم) قرار دارد.

استان البرز مجهز به ۱۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا است که این اعداد نشان‌دهنده گسترده بودن دامنه این بحران زیست‌محیطی در منطقه است.

طبقه‌بندی استاندارد آلودگی هوا

شرکت کنترل کیفیت هوا، شاخص آلودگی هوا را بر اساس استاندارد EPA جهانی نیز، ۰ تا ۵۰: پاک، ۵۱ تا ۱۰۰: سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۰ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم (وضعیت کنونی فردیس) و ۳۰۰ تا ۵۰۰: خطرناک تعریف کرده است.

با توجه به ورود فردیس به محدوده بسیار ناسالم و تداوم آلودگی در سطح ناسالم برای سایر شهرستان‌ها، لازم است گروه‌های حساس مانند کودکان، سالمندان و بیماران قلبی و تنفسی از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند.