مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا در ساعات بعدازظهر افزایش نسبی ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و از روز شنبه شرایط جوی ناپایدارتر خواهد شد.

وی افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند پیامدهایی همچون لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی و افت نسبی دما به‌ویژه در روز شنبه به همراه داشته باشد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، از رانندگان خواست در زمان بارندگی با احتیاط بیشتری تردد کنند و شهروندان نیز به کاهش کیفیت هوا در این مدت توجه داشته باشند.