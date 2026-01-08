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۱۸ دی ۱۴۰۴، ۱۴:۱۴

افزایش ابر و آغاز بارش‌ها در قزوین از روز شنبه

افزایش ابر و آغاز بارش‌ها در قزوین از روز شنبه

قزوین- کارشناس هواشناسی استان قزوین از افزایش تدریجی ابرها در آسمان استان خبر داد و گفت: از روز شنبه در برخی مناطق استان شاهد بارش باران و بارش برف خواهیم بود.

مریم بهروزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، فردا در ساعات بعدازظهر افزایش نسبی ابر در سطح استان پیش‌بینی می‌شود و از روز شنبه شرایط جوی ناپایدارتر خواهد شد.

وی افزود: فعالیت این سامانه می‌تواند پیامدهایی همچون لغزندگی سطح جاده‌ها، کاهش دید افقی و افت نسبی دما به‌ویژه در روز شنبه به همراه داشته باشد.

کارشناس هواشناسی استان قزوین با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، از رانندگان خواست در زمان بارندگی با احتیاط بیشتری تردد کنند و شهروندان نیز به کاهش کیفیت هوا در این مدت توجه داشته باشند.

کد مطلب 6717700

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