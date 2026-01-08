به گزارش خبرگزاری مهر سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی در تشریح آخرین وضعیت بازار ارز و سیاستهای پولی دولت، ضمن تأکید بر هماهنگی کامل تیم اقتصادی برای مدیریت بازار، از اقدامات سختگیرانه علیه مدیرانی که در بازگشت ارز کوتاهی کنند، سخن گفت.
اولتیماتوم به شرکتهای دولتی؛ عزل مدیران متخلف ظرف ۲۴ ساعت
مدنیزاده با اشاره به دستور صریح به تمامی شرکتهای زیرمجموعه دولت (مستقیم و غیرمستقیم) برای بازگرداندن ارزهای صادراتی، اظهار داشت: تمامی وزارتخانهها مکلف شدهاند که با سرعت بالا ارزهای خود را به چرخه اقتصادی بازگردانند. در این راستا، شرکتهایی که رفع تعهد ارزی نکردهاند، به ضابط قضائی معرفی میشوند.
وی با لحنی قاطع افزود: مدیرانی که از این دستور تخطی کنند، ظرف یک روز عزل خواهند شد. کما اینکه روز گذشته یکی از مدیران به دلیل عدم تمکین به این موضوع از سمت خود برکنار شد. این رویه را در هفته آینده با جدیت تمام دنبال خواهیم کرد.
وضعیت بازار ارز؛ پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا
وزیر اقتصاد در خصوص نوسانات اخیر و مدیریت نرخ ارز گفت: بانک مرکزی با مداخلات ارزی هدفمند، نرخ را کنترل کرده و شکاف قیمتی را مدیریت میکند. خوشبختانه از روز گذشته با شروع اقدامات جدید، حجم قابلتوجهی ارز به بازار بازگشته است، به طوری که عرضه ارز بیش از تقاضا بود.
وی نوید داد: از فردا و بهویژه در هفته آینده، شاهد عرضه سنگین ارز در بازار خواهیم بود که امیدواریم این اقدامات به ثبات و مدیریت هرچه بهتر بازار کمک کند.
استریلایز کردن نقدینگی؛ راهکار بانک مرکزی برای مهار تورم
مدنیزاده در بخش دیگری از صحبتهای خود به سیاستهای پولی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بسته سیاست پولی جدیدی در هیئت عالی بانک مرکزی در دست تصویب است. هدف این بسته آن است که اعتبارات اعطایی به بخشهای صنعت، معدن و کشاورزی را اصطلاحاً استریلایز (Sterilize) کند.
وی توضیح داد: با این سیاست، منابع نقدینگی و پایه پولی جمعآوری میشود تا تزریق اعتبارات به بخش تولید، آثار تورمی نداشته باشد. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا با اتخاذ این سیاستها، اثرات تورمی را خنثی و تورم را کنترل کنیم.
مدیریت اثرات حذف ارز ترجیحی و کالابرگ
وزیر اقتصاد در پاسخ به نگرانیها درباره تأثیر تغییر نرخ ارز بر قیمت کالاها تصریح کرد: طبیعتاً تغییر در نرخ ارز کالاهای اساسی که پیشازاین ارز ترجیحی دریافت میکردند، تأثیر مستقیمی بر قیمتها خواهد داشت. بخشی از این افزایش قیمت از طریق اعتبار کالابرگ جبران خواهد شد.
وی افزود: اگرچه این تغییرات ممکن است در طول زمان بر سایر کالاها نیز اثر بگذارد، اما با ابزارهای سیاست پولی تلاش میکنیم این اثرات را مدیریت کرده و به حداقل برسانیم.
انتشار اوراق مرابحه ارزی با نرخهای جذاب
سیدعلی مدنیزاده در پایان از یک ابزار مالی جدید برای تأمین مالی تولید خبر داد و گفت: از هفته آینده، اوراق مرابحه ارزی و اوراق تأمین مالی برای شرکتهای بزرگ صادراتی نظیر شرکت ملی نفت، فولاد، مس و پتروشیمیها در بازار عرضه خواهد شد.
وی تأکید کرد: این اوراق با نرخهای جذاب عرضه میشوند تا پولهای ارزی خارج از چرخه را جذب کرده و منابع را مستقیماً به سمت تولید هدایت کنند. با همسویی موجود در تیم اقتصادی دولت، امیدواریم شرایط برای تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بهبود یابد و اتفاقات خوبی در اقتصاد رقم بخورد.
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