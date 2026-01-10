محمد واربر، مدیر بخش تحقیق و توسعه شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جدیدترین دستاورد این شرکت در حوزه فناوری‌های کاتالیستی گفت: در مسیر دستیابی به خودکفایی فناورانه در صنعت فولاد، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو با معرفی «کاتالیست اکتیو بهبودیافته» گامی بلند در طراحی و ساخت کاتالیست‌های پیشرفته برداشته است. این محصول با بهره‌گیری از نوآوری در طراحی هندسی، اصلاح ترکیب شیمیایی و استفاده از فناوری‌های بومی، عملکردی فراتر از نسل‌های پیشین و نمونه‌های متداول خارجی ارائه می‌دهد.

واربر افزود: در این نسل جدید، طراحی دوسر گنبدی موجب افزایش سطح تماس مؤثر گاز با کاتالیست و کاهش افت فشار در بستر واکنش شده است. همچنین استفاده از ارتقادهنده‌های اختصاصی (Promoters) در فرمولاسیون، سبب بهبود توزیع فلز فعال نیکل، افزایش پایداری حرارتی و مقاومت در برابر سینترینگ فاز فعال در دماهای بالا شده است.

به گفته وی، به‌کارگیری ترکیب فازی بهینه از آلومیناهای متنوع نیز منجر به افزایش استحکام مکانیکی، بهبود ویژگی‌های سطحی و کاهش نرخ رسوب کربن در فرآیند احیا شده است. ترکیب این ویژگی‌ها همراه با شکل‌دهی دقیق ذرات و سینترینگ کنترل‌شده، یکنواختی ساختاری بالایی را در کاتالیست ایجاد کرده که نقش قابل‌توجهی در بهبود عملکرد صنعتی دارد.

مدیر تحقیق و توسعه شرکت سرو با اشاره به ویژگی‌های عملیاتی این محصول اظهار کرد: کاتالیست اکتیو بهبودیافته با فعالیت بالا در دمای پایین‌تر و طول عمر عملیاتی بیشتر، موجب افزایش بهره‌وری در واحدهای DRI می‌شود. این کاتالیست نه‌تنها جایگزینی رقابتی و پایدار برای نمونه‌های وارداتی است، بلکه به دلیل کیفیت فنی بالا و انطباق کامل با نیازهای واحدهای احیای مستقیم، قابلیت عرضه در بازارهای بین‌المللی را نیز دارد.

وی در ادامه درباره جنبه‌های نوآورانه طراحی افزود: ما در حوزه کاتالیست‌های ریفرمینگ متان فعالیت داریم. محصولی که اکنون ارائه کرده‌ایم، نسل سوم کاتالیست ماست. برای نخستین بار در جهان، از یک طراحی هندسی دوسر گنبدی استفاده کرده‌ایم که باعث افزایش نسبت سطح به حجم کاتالیست و در نتیجه افزایش سطح تماس با متان می‌شود. این ویژگی، موجب افزایش نرخ واکنش، کاهش دمای مورد نیاز فرآیند، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و افزایش ظرفیت تولید واحد می‌گردد. از سوی دیگر، این طراحی خاص افت فشار در تیوب‌های واحد را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

واربر در ادامه گفت: برای بهبود عملکرد مکانیکی، از یک پروموتر اختصاصی استفاده کرده‌ایم تا پایداری مکانیکی کاتالیست افزایش یابد. همچنین با اصلاح ترکیب شیمیایی پایه و بهینه‌سازی ساختار، موفق شدیم تخلخل (Porosity) بالاتر و پایداری بیشتری ایجاد کنیم که موجب دوام بیشتر در شرایط عملیاتی می‌شود.

او درباره عملکرد صنعتی این محصول توضیح داد: این کاتالیست سال گذشته در واحد احیای مستقیم شرکت فولاد میانه بارگذاری شده و تاکنون عملکرد موفقی داشته است. استفاده از این محصول موجب صرفه‌جویی ارزی سالانه حدود ۹ میلیون دلار شده است؛ صرفه‌جویی‌ای که پیش‌تر برای واردات این نوع کاتالیست از خارج از کشور صرف می‌شد.

به گفته مدیر تحقیق و توسعه شرکت سرو، عمر مفید این کاتالیست بسته به شرایط عملیاتی بین ۵ تا ۱۰ سال است.

وی همچنین با اشاره به عملکرد صادراتی شرکت افزود: در پنج سال گذشته، شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو نه‌تنها در زمینه این محصول بلکه در سایر محصولات فناورانه نیز فعال بوده و تاکنون به چهار کشور روسیه، عراق، ازبکستان و ونزوئلا صادرات داشته است. مجموع ارزآوری حاصل از این صادرات در پنج سال گذشته بیش از ۵۰ میلیون دلار بوده است.