دختران اسکواش باز ایران در انتظار حضور در مسابقات ۳ هزار دلاری هند

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی اسکواش با مجموع جوایز ۳ هزار دلاری اواسط بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی هند برگزار می‌شود و فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی ملی‌پوشان اسکواش بانوان ایران در تلاش‌اند که در صورت فراهم شدن شرایط در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند.

تیم ملی اسکواش ایران اخیراً و پس از ۱۷ سال غیبت در رقابت‌های کاپ جهانی هند حاضر شد و در بین ۱۱ تیم حاضر در این رویداد عنوان دهمی این مسابقات را به دست آورد.

در حاضر فرشته اقتداری در رنکینگ جهانی جایگاه ۲۲۶ را به خود اختصاص داده است و فاطمه فلاحتی نیز در رده ۴۷۲ قرار دارد.

رشته اسکواش به تازگی به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شده و ملی‌پوشان ایران نیز تلاش می‌کنند با حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی و کسب امتیازهای لازم مسیر خود را برای دستیابی به سهمیه المپیک هموار کنند.