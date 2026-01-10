  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

دختران اسکواش باز ایران در انتظار حضور در مسابقات ۳ هزار دلاری هند

دختران اسکواش باز ایران در انتظار حضور در مسابقات ۳ هزار دلاری هند

فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی قرار است در صورت فراهم شدن شرایط در رقابت‌های بین‌المللی اسکواش هند با مجموع جوایز ۳ هزار دلاری شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی اسکواش با مجموع جوایز ۳ هزار دلاری اواسط بهمن ۱۴۰۴ به میزبانی هند برگزار می‌شود و فرشته اقتداری و فاطمه فلاحتی ملی‌پوشان اسکواش بانوان ایران در تلاش‌اند که در صورت فراهم شدن شرایط در این رقابت‌ها حضور پیدا کنند.

تیم ملی اسکواش ایران اخیراً و پس از ۱۷ سال غیبت در رقابت‌های کاپ جهانی هند حاضر شد و در بین ۱۱ تیم حاضر در این رویداد عنوان دهمی این مسابقات را به دست آورد.

در حاضر فرشته اقتداری در رنکینگ جهانی جایگاه ۲۲۶ را به خود اختصاص داده است و فاطمه فلاحتی نیز در رده ۴۷۲ قرار دارد.

رشته اسکواش به تازگی به جمع رشته‌های المپیکی اضافه شده و ملی‌پوشان ایران نیز تلاش می‌کنند با حضور در تورنمنت‌های بین‌المللی و کسب امتیازهای لازم مسیر خود را برای دستیابی به سهمیه المپیک هموار کنند.

کد مطلب 6718277

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها