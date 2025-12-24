فاطمه فلاحتی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره نخستین حضور تیم ملی بانوان ایران در رقابتهای جهانی اسکواش (World Cup) به میزبانی هند، اظهار کرد: برای اولین بار در تاریخ اسکواش بانوان ایران بود که تیم ملی به مسابقات جام جهانی اعزام شد و همین موضوع بهخودیخود یک اتفاق بسیار بزرگ و ارزشمند برای اسکواش کشورمان محسوب میشود. مدتها بود که بانوان اسکواش ایران در رویدادهایی با این سطح و در چارچوب اعزام رسمی فدراسیون حضور نداشتند و جام جهانی یک تجربه متفاوت و مهم برای همه ما بود.
وی با اشاره به سطح بالای این رقابتها افزود: جام جهانی یک رویداد بزرگ است و تیمهای قدرتمندی از سراسر دنیا در آن شرکت میکنند. نکته جالب این مسابقات برگزاری آن به صورت میکس بود؛ به این معنا که نتایج تیم بانوان و آقایان روی هم تأثیر داشت و صرفاً نتایج فردی مدنظر نبود. این مدل برگزاری فشار و مسئولیت تیمی را بیشتر میکرد و از نظر ذهنی تجربه متفاوتی برای ما بود.
فلاحتی با اشاره به قرعه دشوار تیم ایران در این مسابقات تصریح کرد: قرعه ما واقعاً سخت بود. در گروهی قرار گرفتیم که با قهرمان جهان، نایبقهرمان و تیم سوم آسیا همگروه بودیم. اکثر بازیکنانی که در این مسابقات حضور داشتند رنکینگ زیر ۱۰۰ دنیا داشتند و بازیکنانی بودند که به طور مداوم در تورنمنتهای حرفهای PSA شرکت میکنند. این در حالی است که ما هنوز به اندازه آنها فرصت حضور مستمر در مسابقات بینالمللی را نداشتهایم اما با این وجود این رقابتها تجربه بسیار ارزشمندی برای ما بود.
روند آمادهسازی تیم ملی
عضو تیم ملی اسکواش بانوان درباره روند آمادهسازی تیم ملی پیش از اعزام به جهانی هند گفت: بعد از انتخاب تیم ملی در آبانماه حدود ۱۰ روز اردو در سمنان داشتیم و پس از آن نزدیک به ۱۵ روز هم در تهران اردو برگزار شد. سپس برای شرکت در مسابقات اعزام انجام شد و ما حدود سه روز زودتر به هند رفتیم تا با شرایط سالنها و زمینها تطبیق پیدا کنیم.
وی در ادامه به یکی از چالشهای مهم اسکواش ایران اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی اسکواش ایران غیر استاندارد بودن زمینهاست. کف زمینهای ما با زمینهای استاندارد جهانی تفاوت زیادی دارد. زمینهای استاندارد استپ بالایی دارند و بازیکن باید کنترل بدنی بسیار بالایی داشته باشد در حالی که در ایران این شرایط فراهم نیست. همین موضوع باعث میشود بازیکن در مسابقات خارجی نتواند ضربهای را که در تمرین بهراحتی اجرا میکند با همان کیفیت پیاده کند.
تأثیر تجربه کاپ جهانی بر قهرمانی آسیا
فلاحتی با اشاره به رقابتهای پیشروی تیم ملی در قهرمانی آسیا گفت: متأسفانه مسابقات انفرادی قهرمانی آسیا که قرار بود خردادماه در مالزی برگزار شود به دلیل شرایط خاص و جنگ ۱۲ روزه لغو شد و این فرصت را از دست دادیم. اما مسابقات پیشرو که فروردینماه در پاکستان برگزار میشود رقابتهای تیمی است و بانوان و آقایان در کنار هم حضور خواهند داشت.
وی افزود: تجربه مسابقات جهانی برای من و خانم اقتداری بسیار ارزشمند بود. ما در این مسابقات مقابل تیمهایی از آسیا، آفریقا و حتی اروپا بازی کردیم و توانستیم شناخت نسبی خوبی از بازیکنان کشورهای مختلف به دست بیاوریم. این شناخت کمک میکند اگر در آینده در مسابقات بینالمللی یا PSA با این بازیکنان روبهرو شویم آمادگی ذهنی بیشتری داشته باشیم.
عضو تیم ملی اسکواش بانوان درباره شانس تیم ایران در قهرمانی آسیا خاطرنشان کرد: من به تیم خیلی امیدوارم و فکر میکنم قرار گرفتن روی سکو دور از دسترس نیست. با این حال تیم ما هنوز از نظر تجربه بینالمللی کمتجربه است. امیدوارم در این مدت شرایطی فراهم شود تا بتوانیم اعزامهای خارجی بیشتری داشته باشیم و با آمادگی کاملتری در مسابقات حاضر شویم.
فلاحتی درباره حضور در مسابقات حرفهای PSA گفت: من و خانم اقتداری برای دو مسابقه PSA در هند ثبتنام کردهایم. رنکینگ جهانی من حدود ۴۷۲ است و رنکینگ خانم اقتداری هم در حدود ۲۲۶ قرار دارد. حضور در این مسابقات میتواند کمک بزرگی به ارتقای رنکینگ و تجربه بینالمللی ما باشد.
بازیهای آسیایی و مشکلات مالی
وی در خصوص امیدواری برای حضور در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اظهار کرد: واقعاً امیدوارم بتوانیم در مسابقات قهرمانی آسیا نتیجه خوبی بگیریم تا این موضوع نشان دهد تیم اسکواش ایران چه بانوان و چه آقایان شایستگی حضور در بازیهای آسیایی را دارد. بازیکنان با وجود تمام مشکلات تلاش زیادی میکنند.
فلاحتی یکی از مهمترین چالشهای اسکواش ایران را مسائل مالی دانست و گفت: متأسفانه ما اسپانسر نداریم و بسیاری از اعزامها با هزینه شخصی انجام میشود. با قیمت بالای دلار شرکت در مسابقات خارجی برای ما بسیار سخت و حتی گاهی غیرممکن است. اگر حمایت مالی وجود داشته باشد بازیکن میتواند بدون استرس ویزا و هزینهها فقط روی مسابقه تمرکز کند.
وی در پایان درباره وضعیت درآمدی خود اینگونه توضیح داد: لیگ برتر تنها منبع درآمد ماست. قرارداد من برای یک سال حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون تومان است؛ رقمی که شاید فقط هزینه خرید راکت و کفش برای چند ماه را پوشش دهد با این شرایط ادامه دادن در اسکواش حرفهای واقعاً عشق و علاقه زیادی میخواهد.
