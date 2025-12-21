الهام رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور تیم ملی اسکواش ایران در مسابقات جام جهانی هند اظهار کرد: پس از ۱۷ سال دوباره در مسابقات جام جهانی حاضر شدیم و این اتفاق از چند جهت برای ما اهمیت داشت. سطح مسابقات بسیار بالا بود و بازیکنان ما فرصت پیدا کردند خودشان را با بهترین‌های دنیا مقایسه کنند. به‌ویژه در بخش بانوان که این رقابت‌ها نخستین تجربه آن‌ها در چنین سطحی محسوب می‌شد.

عملکرد قابل قبول بانوان در نخستین حضور جهانی

وی ادامه داد: ما از ابتدا می‌دانستیم که در این مسابقات شانس سکو نداریم اما تصمیم گرفتیم تیم بانوان را اعزام کنیم. تصمیمی که نشان‌دهنده برنامه‌ریزی ما برای آینده است. حضور در جام جهانی کمک کرد ارزیابی دقیقی از سطح بازیکنان‌مان نسبت به بزرگان اسکواش دنیا داشته باشیم. برای مثال یکی از بازیکنان ما مقابل نفر ششم رنکینگ جهان با نتیجه‌ای نزدیک ۳ بر ۲ شکست خورد که همین موضوع در روز نخست توجه‌ها را به تیم ایران جلب کرد.

سرمربی تیم ملی اسکواش افزود: در دیگر دیدارها نیز بازیکنان ما توانستند گیم بگیرند و حتی به پیروزی برسند. شاید نتیجه نهایی باخت باشد اما وقتی روند پیشرفت را نسبت به گذشته مقایسه می‌کنیم متوجه رشد قابل توجه بازیکنان می‌شویم. عملکرد بانوان در این مسابقات واقعاً قابل قبول و قابل دفاع بود و من را برای رقابت‌های پیش‌رو امیدوار کرد.

آسیب‌دیدگی و محدودیت‌ها در بخش مردان

رمضانی درباره عملکرد تیم مردان هم گفت: متأسفانه در بخش آقایان یکی از بازیکنان ما دچار مصدومیت بود و بازیکن دیگر نیز فاصله بیشتری با سطح مسابقات داشت به همین دلیل نتوانستیم نتیجه دلخواه را کسب کنیم. با این حال تجربه حضور در این سطح برای کل تیم ارزشمند بود.

لغو مسابقات آسیایی و تأثیر روانی آن

وی با اشاره به لغو مسابقات قهرمانی آسیا مالزی در خرداد ۱۴۰۴ به دلیل شرایط جنگی عنوان کرد: بازیکنان ما برای قهرمانی آسیا کاملاً آماده بودند و لغو مسابقات ضربه روحی بزرگی بود. بازگرداندن انگیزه بازیکنی که در اوج آمادگی قرار دارد کار ساده‌ای نیست اما خوشبختانه بچه‌ها بعد از حدود یک ماه دوباره به روال تمرینی مناسب بازگشتند و اکنون تمرینات منظم و فشرده‌ای دارند.

برنامه اردوها و نگاه به قهرمانی آسیا

سرمربی تیم ملی اسکواش تصریح کرد: اردوهای آماده‌سازی ما طبق برنامه در حال برگزاری است. اردوهای بعدی از هفدهم تا بیست‌وهشتم دی‌ماه و سپس از اول تا بیست‌ویکم بهمن برگزار می‌شود. مسابقات قهرمانی آسیا سال آینده اهمیت زیادی دارد چرا که عملکرد بازیکنان در آن رقابت‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در کسب مجوز حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا خواهد داشت.

وی ادامه داد: برای هر اردو شش بازیکن دعوت می‌شوند تا رقابت درون‌تیمی حفظ شود و بازیکنان احساس نکنند جایگاه‌شان قطعی است. همچنین در صورت بروز مصدومیت یا مشکل نفرات جایگزین آماده داشته باشیم.

چالش اردوهای برون‌مرزی و بازی‌های تدارکاتی

رمضانی درباره اردوهای خارجی نیز اینگونه توضیح داد: فدراسیون تلاش زیادی برای برگزاری اردوهای برون‌مرزی و بازی‌های تدارکاتی داشته اما این برنامه‌ها به دلایل مختلف اجرایی نشده است. مشکل اصلی ما این است که کشورهای آسیایی معمولاً بازیکنان سطح بالای خود را در اختیار ما قرار نمی‌دهند چون رقیب مستقیم ما محسوب می‌شوند. اعزام به اروپا یا مصر هم به‌دلیل شرایط فعلی چندان امکان‌پذیر نیست.

مسیر کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸

وی درباره روند سهمیه المپیک ۲۰۲۸ توضیح داد: فدراسیون جهانی هنوز به جمع‌بندی نهایی درباره نحوه کسب سهمیه نرسیده و گزینه‌هایی مانند سهمیه قاره‌ای یا منطقه‌ای مطرح است. اما آنچه قطعی است تأثیر مستقیم رنکینگ PSA بازیکنان در مسیر المپیک است. متأسفانه ما به دلیل تحریم‌ها امکان میزبانی مسابقات PSA در ایران را نداریم و این موضوع بازیکنان ما را از امتیازات مهم محروم کرده است. مشکل ویزا نیز چالش دیگری است که کار را سخت‌تر می‌کند.

ادامه مسیر با وجود محدودیت‌ها

سرمربی تیم ملی اسکواش در پایان خاطرنشان کرد: با وجود تمام این محدودیت‌ها تلاش می‌کنیم مشکلات را بزرگ نکنیم و مسیر خود را ادامه دهیم. تا مسابقات قهرمانی آسیا برخی بازیکنان به‌صورت انفرادی در تورنمنت‌های بین‌المللی شرکت خواهند کرد تا تجربه و امتیاز لازم را به دست بیاورند. هدف ما این است که تیمی آماده و با تجربه در رقابت‌های مهم پیش‌رو داشته باشیم.