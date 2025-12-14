تیم اسکواش ایران در جایگاه دهم جهان ایستاد

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های جام جهانی اسکواش به میزبانی هند برگزار شد و تیم ملی اسکواش ایران پس از ۱۷ سال دوباره در این مسابقات جهانی حضور یافت. در این دوره از رقابت‌ها تیم ایران در بین ۱۱ تیم حاضر شامل مصر، برزیل، لهستان، هنگ کنگ، مالزی، هند، هلند، ژاپن، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و استرالیا موفق به کسب رتبه دهم جهان شد.

سپهر اعتمادپور، پویا شفیعی‌فرد، فاطمه فلاحتی و فرشته اقتداری ترکیب تیم ملی ایران را در این مسابقات تشکیل می‌دادند.

تیم ملی کشورمان در آخرین دیدار خود در این مسابقات به مصاف تیم لهستان رفت و با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد تا در نهایت در جایگاه دهم جدول قرار گیرد.

پیش از این تیم ایران برابر تیم‌های مصر و ژاپن نتیجه را واگذار کرده و تنها مقابل برزیل موفق به کسب پیروزی شده بود.

هدایت تیم ملی ایران را در این مسابقات محسن غلام نژاد (سرمربی) و الهام رمضانی (مربی) برعهده داشتند.

تیم ملی اسکواش ایران با کسب رتبه دهم جهان آماده می‌شود تا در مسابقات قهرمانی آسیا که فروردین ماه به میزبانی پاکستان برگزار می‌شود به میدان برود.