  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۷

آغاز توزیع گسترده روغن در بازار از یکشنبه

آغاز توزیع گسترده روغن در بازار از یکشنبه

رئیس اتاق اصناف تهران از اغاز گسترده روغن در بازار از فردا (یکشنبه ۲۱ دی ماه) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در یک بازه زمانی کمبود روغن در کشور وجود داشت که با توزیعی که از امروز و فردا شروع می‌شود به زودی این کمبود برطرف خواهد شد.

وی گفت: در برخی از کالا نیاز به تأمین داریم چراکه تولیدات ما پاسخ گوی نیاز نیست و اقدامات و برنامه‌ریزی لازم در این زمینه در حال انجام است.‌

او ادامه داد: واردات برخی از اقلام از جمله روغن در حال انجام است که از فردا توزیع به صورت مویرگی آغاز شده و روغن مورد نیاز تأمین خواهد شد.

رستگار توضیح داد: مایحتاج مردم به اندازه کافی تأمین شده و کالا به میزان کالا در بازار وجود دارد.

او یاد آور شد: تا قیمت در بازار تنظیم شود زمان می‌برد، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بازرسان اصناف بر جلوگیری از احتکار است که کالا توسط اصناف احتکار نشود.

کد مطلب 6718368
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ۱۴:۴۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۰
      0 0
      پاسخ
      ازامروز قرار بود توزیع بشه که چی شد موکول شد به فردا..‌؟ کالا هست به وفورررر.. ولی قیمت‌ها در برخی مناطق واقعی نیست خواهشا رسیدگی کنید.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها