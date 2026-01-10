آغاز توزیع گسترده روغن در بازار از یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا رستگار رئیس اتاق اصناف تهران اظهار کرد: در یک بازه زمانی کمبود روغن در کشور وجود داشت که با توزیعی که از امروز و فردا شروع میشود به زودی این کمبود برطرف خواهد شد.
وی گفت: در برخی از کالا نیاز به تأمین داریم چراکه تولیدات ما پاسخ گوی نیاز نیست و اقدامات و برنامهریزی لازم در این زمینه در حال انجام است.
او ادامه داد: واردات برخی از اقلام از جمله روغن در حال انجام است که از فردا توزیع به صورت مویرگی آغاز شده و روغن مورد نیاز تأمین خواهد شد.
رستگار توضیح داد: مایحتاج مردم به اندازه کافی تأمین شده و کالا به میزان کالا در بازار وجود دارد.
او یاد آور شد: تا قیمت در بازار تنظیم شود زمان میبرد، اما در حال حاضر تمرکز اصلی بازرسان اصناف بر جلوگیری از احتکار است که کالا توسط اصناف احتکار نشود.
