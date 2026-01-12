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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۵۸

فروشگاه‌های زنجیره‌ای طبق روال گذشته فعال هستند؛ توزیع ۷۰۰ تن روغن

فروشگاه‌های زنجیره‌ای طبق روال گذشته فعال هستند؛ توزیع ۷۰۰ تن روغن

رئیس اتاق اصناف تهران با بیان اینکه ساعت کاری خاصی برای فعالیت فروشگاه ها در نظر گرفته نشده و واحدها باز هستند، گفت: ۷۰۰ تن روغن بین اصناف توزیع شده است.

حمیدرضا رستگار در گفتگو با خبرنگار مهر درباره وضعیت فعالیت فروشگاه های زنجیره ای اظهار کرد: تمامی فروشگاه های زنجیره ای که اقدام به توزیع کالاهای اساسی از جمله روغن، برنج و شکر می کنند تا زمانی که مراحعه کننده داشته باشند موظف به ارائه خدمات هستند.

وی افزود: هیچ فروشگاهی تعطیل نیست و ساعت کاری خاصی هم برای فعالیت فروشگاه ها در نظر گرفته نشده است؛ تا زمانی که مصرف کنندگان برای خرید کالا مراجعه کنند باید فروشگاه فعال باشد.

رئیس اتاق اصناف تهران تصریح کرد: تا پایان هفته تمامی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و سوپر مارکت‌ها به صورت گسترده اقلام مورد نیاز مردم را تامین خواهند کرد و کالاهای مورد نیاز مردم به واحدها تزریق خواهد شد.

وی درباره توزیع روغن هم گفت: ۷۰۰ تن روغن بین اصناف توزیع شده و تا پایان هفته به صورت کامل این توزیع بین واحدهای صنفی انجام می‌شود.

رستگار تصریح کرد: سهمیه عرضه روغن میادین میوه و تره بار و فروشگاه های زنجیره ای به جز این ۷۰۰ تن است و به صورت جداگانه در بین این بنگاه های اقتصادی توزیع شده است و تا اشباع بازار عرضه ادامه دارد.

کد مطلب 6719625
سمیه رسولی

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    نظرات

    • علی ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      3 0
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      روغن دونه ای چنده
    • سارا ۱۲:۳۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۲۲
      6 1
      پاسخ
      کجا روغن بود کرمانشاه نه روغن نه تخم مرغ نه گوشت و مرغ ...نیست کالابرگ هم فقط ایناست

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