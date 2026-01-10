کالاهای اساسی در سیستان و بلوچستان به مقدار کافی موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا دهمرده ظهر شنبه در نشست تنظیم بازار استان سیستان و بلوچستان گفت: کالاهای اساسی مانند روغن و برنج و مرغ منجمد برای استان سیستان و بلوچستان به مقدار کافی تهیه و صدور حواله‌ها از روزهای گذشته انجام شده است که از امروز شنبه ۲۰ دی ماه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ توزیع و در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

رئیس جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان بیان کرد: مردم هم به صورت عادی و هم با استفاده از کالابرگ می‌توانند از همین امروز کالاهای اساسی مورد نیاز خود را تهیه کنند و هیچ نگرانی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: در این ایام مردم می‌بایست همکاری کنند و از رفتارهای احساسی و هجوم به فروشگاه‌ها پرهیز کنند و به اندازه نیاز خود خرید نمایند.

دهمرده خاطرنشان کرد: به مردم برای تأمین کالاهای اساسی و مورد نیاز آنها توسط جهاد کشاورزی ضمانت می‌دهیم.