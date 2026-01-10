تشییع پیکر «ملینا» و شهدای مدافع امنیت در کرمانشاه

حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اعلام کرد: مراسم تشییع پیکر دو شهید مدافع امنیت و ملینا، دختر سه ساله که در جریان آشوب‌های اخیر به شهادت رسید، روز یکشنبه، ۲۱ دی ماه، برگزار خواهد شد. این مراسم ساعت ۱۰ صبح از چهارراه مدرس آغاز شده و به سمت میدان آزادی ادامه خواهد یافت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه اظهار کرد: حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در این مراسم سخنرانی خواهد کرد.

وی با دعوت از مردم انقلابی و شهیدپرور کرمانشاه برای حضور گسترده در این مراسم، تاکید کرد که حضور جمعی پرشور می‌تواند پیام محکمی در قبال اقدامات اخیر داشته و از تکرار آن‌ها جلوگیری کند.