به گزارش خبرنگار مهر، اجتماع فعالان مهدوی استان کرمانشاه با هدف گسترش فرهنگ انتظار و تبیین معارف مهدوی در جامعه، روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه در مسجد پیامبر اعظم (ص) کرمانشاه برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور حجت‌الاسلام و المسلمین استاد متوسل، مدیرعامل بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) کشور، و جمعی از فعالان فرهنگی، مذهبی و مردمی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد. در این اجتماع، مباحث مرتبط با مهدویت، وظایف منتظران در عصر غیبت و راهکارهای تقویت جریان مهدوی در بستر جامعه اسلامی مورد بررسی و تبیین قرار می‌گیرد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، این اجتماع روز پنجشنبه ۱۰ مهرماه رأس ساعت ۱۵ عصر در مسجد پیامبر اعظم (ص) کرمانشاه واقع در انتهای بلوار شهدای رحمانپور (کوچه ثبت)، جنب منبع آب برگزار خواهد شد.

گفتنی است بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) در سال‌های اخیر با اجرای برنامه‌های متنوع آموزشی و فرهنگی در سطح کشور، تلاش کرده است تا با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان، فعالان مذهبی و گروه‌های مردمی، فرهنگ انتظار و آموزه‌های مهدوی را بیش از پیش در میان اقشار جامعه گسترش دهد.

این برنامه در کرمانشاه نیز با حضور پرشور فعالان مهدوی و مردم مؤمن استان همراه خواهد بود و زمینه‌ای برای هم‌افزایی و تبادل نظر فعالان در راستای تعمیق فعالیت‌های فرهنگی مهدوی فراهم می‌سازد.