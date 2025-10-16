اقامه نماز جمعه این هفته کرمانشاه به امامت حجت الاسلام غفوری

به گزارش خبرنگار مهر، نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته کرمانشاه (۲۵ مهرماه) با حضور اقشار مختلف مردم مؤمن و انقلابی استان در مسجد جامع شهر کرمانشاه برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام ستاد نماز جمعه کرمانشاه، این مراسم معنوی به امامت حجتالاسلام حبیب الله غفوری، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار میشود.
حجتالاسلام غفوری در این مراسم خطبههای عبادی و سیاسی نماز جمعه را ایراد خواهد کرد و همچنین مسائل روز و موضوعات مرتبط با جامعه و مسائل دینی را برای نمازگزاران تشریح خواهد نمود.
نماز جمعه کرمانشاه همچون هفتههای گذشته با رعایت کامل شئونات عبادی و همراهی پرشور مردم ولایتمدار برگزار میشود.
نظر شما