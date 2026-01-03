حجت‌الاسلام ابوالفضل نجادی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح برنامه‌های ایام اعتکاف در استان کرمانشاه، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های ویژه امسال برگزاری اعتکاف مادر و دختری در هفت مسجد شهر کرمانشاه است که با هدف تجربه معنویت مشترک خانوادگی تدارک دیده شده است.

وی با اشاره به رشد چشمگیر استقبال از اعتکاف‌های دانش‌آموزی طی سال‌های اخیر افزود: اعتکاف دانش‌آموزی در این استان از سال ۱۴۰۱ با حضور ۱۱۰ نفر شرکت‌کننده آغاز شد و این آمار در سال ۱۴۰۳ به حدود یک‌هزار و ۱۰۰ نفر رسید.

دبیر ستاد اعتکاف مردمی استان کرمانشاه تصریح کرد: برای مراسم امسال پیش‌بینی می‌کنیم ۸ هزار دانش‌آموز در سطح استان در مراسم معنوی اعتکاف حضور داشته باشند که از این تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نفر مربوط به شهر کرمانشاه خواهد بود.

حجت الاسلام نجادی همچنین از گسترش تعداد مساجد میزبان اعتکاف با هدف تقویت محوریت مساجد و توسعه فضای اعتکاف در محلات خبر داد و گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۲۲ مسجد میزبان معتکفان بود که در سال ۱۴۰۳ این عدد به ۶۰ مسجد افزایش یافت؛ برای امسال نیز برنامه‌ریزی جهت میزبانی ۱۵۰ مسجد صورت گرفته که احتمالاً در ۱۰۰ مسجد مراسم اعتکاف برگزار خواهد شد.

وی اعتکاف را فرصتی مغتنم برای خلوت عاشقانه با خدا دانست و بیان کرد: سه روز حضور در مسجد باعث آرامش روحی، تقویت معنویت و بازگشت با انرژی، فکر و اندیشه بهتر به زندگی روزمره می‌شود.

این مسئول در ادامه به تشریح اهمیت ابعاد معنوی این مراسم پرداخت و عنوان کرد: اعتکاف یک عمل فردی است که در آن معتکف سه روز با خودش و خدای خود خلوت می‌کند، به تفکر می‌پردازد، استعدادها و اهداف خود را مورد بررسی قرار می‌دهد و برای بهبود روند زندگی خود برنامه‌ریزی می‌کند؛ این تجربه ارزشمند فرد را در مسیر رشد و خودشناسی هدایت می‌کند.

دبیر ستاد اعتکاف مردمی استان کرمانشاه با اشاره به تنوع برنامه‌های در نظر گرفته شده در استان، خاطرنشان کرد: در کرمانشاه علاوه بر اعتکاف‌های عمومی، اعتکاف‌های تخصصی دانش‌آموزی، مادر و دختری و همچنین برنامه‌های ویژه در زندان‌ها و روستاها برگزار می‌شود که خوشبختانه با استقبال خوبی نیز همراه بوده است.

حجت الاسلام نجادی توصیه‌هایی نیز برای بهره‌مندی بیشتر معتکفان از این فضای معنوی داشت و گفت: معتکفان نباید در خلوت خود فقط به خود فکر کنند؛ بلکه باید برای دیگران، اعضای خانواده، دوستان و حتی حل مسائل و مشکلات کشور دعا کنند، چرا که دعا برای دیگران بخشی جدایی‌ناپذیر از تجربه معنوی اعتکاف است.

وی در پایان با تقدیر از حمایت‌های خیرین و سازمان‌های همکار یادآور شد: در طول ایام اعتکاف ۶ وعده سحر و افطار به معتکفان ارائه می‌شود و اجرای این برنامه بدون حمایت خیرین و نهادها امکان‌پذیر نیست؛ امیدواریم این سنت حسنه روزبه‌روز توسعه یافته و تأثیر معنوی و اجتماعی آن در جامعه بیش از پیش نمایان شود.