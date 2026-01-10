گام دوم نهضت توسعه کیفیت آموزشی و پرورشی ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش دستورالعمل اقدامات شتابدهی گام دوم نهضت توسعه عدالت و کیفیت آموزشی و پرورشی را به ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها ابلاغ کرد.

این بخشنامه در راستای تحقق آرمان‌های بلند نظام جمهوری اسلامی ایران در برقراری عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و به دنبال موفقیت‌های گام نخست نهضت مردم پایه توسعه عدالت و کیفیت آموزشی در ساخت و افتتاح فضاهای آموزشی صادر شده است.

در بخشی از دستورالعمل علیرضا کاظمی آمده است: اکنون در آستانه گام دوم این نهضت با رویکردی نوین و پویا بر آنیم تا با شتاب بخشی به مشارکت اقشار مختلف مردم نهضت را به حرکتی فراگیر و پایدار تبدیل کنیم. در این گام بر تبدیل گروه‌های مردمی حامی پروژه‌های مدرسه سازی به هیأت امنای مدارس احداث شده، تاکید شده است. این تحول مشارکت را از مرحله ساخت فیزیکی به مرحله استمرار همراهی و مسئولیت پذیری در ارتقای کیفیت آموزشی و تربیتی مدرسه سوق می‌دهد.

هدف این دستورالعمل؛ ایجاد چارچوبی نظام مند برای تداوم حضور مؤثر مردم در مدیریت و پشتیبانی از مدارس، نظارت بر کیفیت فرایندهای یاددهی یادگیری، غنی‌سازی محیط تربیتی و تقویت پیوند مدرسه با جامعه است.

هیأت‌های امنا با مشارکت نمایندگان مردم، خیرین، معلمان، اولیا و کارشناسان آموزشی، می‌توانند به نهادهای پویا و اثرگذار در تحول مدرسه تبدیل شوند.