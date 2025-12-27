احسان امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره سطح فنی مسابقات قهرمانی کشور اولین مرحله چرخه انتخابی تیم ملی گفت: سطح کیفی مسابقات خیلی خوب بود و به غیر از کشتی‌گیران که در مسابقات جهانی به مدال رسیدند، همه کشتی‌گیران در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردند. البته چند تن از کشتی‌گیران هم مصدوم بودند که نامه خود را به فدراسیون کشتی داده بودند.

وی گفت: در کل سطح مسابقات خیلی خوب بود و راضی کننده بود. همه کشتی‌گیران هم با تمام توان به میدان آمدند. در برخی اوزان ترافیک سنگین داشتیم. هر کسی که قهرمان شد کشتی‌های خوبی گرفته بود. اصلاً سطح مسابقات به گونه‌ای نبود که بگوییم یک نفر کشتی ضعیف گرفته و اول شده است. همه نفرات اول کشتی‌های باکیفیتی گرفتند و همگی جنگیدند و اول شدند.

سرمربی تیم کشتی جوانان عنوان کرد: بعضی از کشتی‌گیران جوان از حضور در مسابقات قهرمانی کشور جوانان معاف شده بودند؛ اما در رده بزرگسالان کشتی گرفتند و عملکرد خیلی خوبی داشتند. احمد محمدنژاد جوان، اهورا خاطری، حاج ملأ محمد که پدیده مسابقات بود، همگی خیلی خوب کشتی گرفتند. آرمین شمسی پور هم خوب کار کرد اما توقع بیشتری از او می‌رفت. در کل سطح مسابقات قابل قبول بود و راضی هستیم. در وزن ۱۲۵ کیلوگرم هم کشتی‌های خوبی گرفته شد و نشان داد ما در این وزن هم مدعیان خوبی داریم که می‌توان در آینده روی آن‌ها حساب کرد.

امینی خاطرنشان کرد: اکثر کسانی که در مسابقات قهرمانی کشور به عنوان قهرمانی رسیدند همگی زیر ۲۳ سال هستند، تقریباً رنج سنی هفت وزن بین ۲۰ تا ۲۳ سال بود و این نشان می‌دهد این نفرات می‌توانند آینده خوبی برای کشتی ایران باشند. تیم جوانی در مسابقات قهرمانی کشور شرکت کردند و نفراتی هم که قهرمان شدند همگی جوان هستند و ما را به آینده کشتی و بحث پشتوانه سازی امیدوار می‌کنند.

مربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان در مورد وضعیت امیرمحمدی یزدانی و تصمیم کادر فنی برای حضور او در وزن ۷۴ کیلوگرم گفت: امیرمحمد یزدانی در مسابقات قهرمانی کشور در وزن ۷۴ کیلوگرم مقابل امیرحسین حسینی پیروز شد و در این وزن به قهرمانی رسید. دیگر قرار نیست یزدانی به وزن ۷۰ کیلوگرم برگردد و از این به بعد او در وزن ۷۴ کیلوگرم کار خودش را در چرخه انتخابی تیم ملی ادامه می‌دهد.

سرمربی تیم کشتی جوانان عنوان کرد: همه کشتی‌گیرانی که در مسابقات قهرمانی کشور کشتی گرفتند و قهرمان شدند به امید رسیدن به دوبنده تیم ملی است. انگیزه همه برای شکست حریفان و رسیدن به دوبنده تیم ملی است و همین باعث می‌شود رقابت‌ها جذاب‌تر شود.

امینی در مورد حضور همزمانش در تیم ملی جوانان به عنوان سرمربی و همچنین حضور در کادر فنی بزرگسالان به عنوان مربی گفت: اردوی تیم ملی جوانان اواخر دی‌ماه شروع می‌شود. تقریباً بعد از مسابقات قهرمانی کشور جوانان اردو را شروع خواهیم کرد. ما سعی می‌کنیم اردوی خودمان را با بزرگسالان در یک مقطع زمانی مشترک برگزار کنیم تا از تجربیات تیم بزرگسالان هم استفاده کنیم.