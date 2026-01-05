مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره عدم دعوت هدایت و الغوثی دو کشتی‌گیری که قهرمان کشور شدند اما به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت نشدند، گفت: مرتضی الغوثی یک ضرب خوردگی از ناحیه کمر داشت. البته من بعداً در رسانه‌ها دیدم که نوشته بودند محمد بنا به دنبال حضور الغوثی در تیم آذربایجان است. اما باید واقعیت را گفت من به عنوان مربی الغوثی کاملاً در جریان هستم که هیچ تماسی با ما در مورد این کشتی‌گیر نگرفته است.

وی گفت: البته در مسابقات قهرمانی امیدهای زیر ۲۳ سال جهان زمانی که با آذربایجانی‌ها صحبت می‌کردم آن‌ها در مورد وزن ۱۳۰ کیلوگرم از ما سوال پرسیدند. واقعیت این است که در وزن ۱۳۰ کیلوگرم ما کشتی‌گیران خوبی داریم که حتی برخی از آن‌ها خیلی شرایط خوبی دارند و جلوتر از بقیه هستند. طبیعی است که در این شرایط وقتی یک کشتی‌گیر می‌بیند دو کشتی‌گیر خوب جلوتر از او هستند تصمیم می‌گیرد دوران قهرمانی خود را کوتاه نکند و به حضور در کشورهای دیگر هم فکر می‌کند.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد: اما در مورد الغوثی چنین صحبت‌هایی مطرح نبود. حتی او خودش هم این موضوع را تأیید کرد که پیشنهادی از آذربایجان نداشته است. البته به دنبال این موضوع هست اما الان از ناحیه کمر دچار مصدومیت است و در اردوی تیم ملی نمی‌توانست حضور پیدا کند. در مورد بهروز هدایت واقعیت این است که من از جزئیات بی خبر هستم چون بنا به دلایلی به خاطر کار شخصی مدتی در اردو نبودم، البته با کشتی‌گیران و رنگرز مدام در ارتباط بودم اما حضور فیزیکی نداشتم به همین خاطر در جریان موضوعی که در مورد هدایت اتفاق افتاده نبودم. او واقعاً کشتی‌گیر بااخلاقی است. اما یک مسئله‌ای در اردو پیش آمد که من هم شنیدم اما چون خودم حضور نداشتم به صورت دقیق نمی‌توانم در مورد آن صحبت کنم.

رمضانی در مورد حضور محمدرضا گرایی در اردوی تیم ملی کشتی فرنگی گفت: من قصد دارم این موضوع را با مثال توضیح بدهم. حسن یزدانی جز کشتی‌گیرانی بود که در المپیک ۲۰۲۴ موفق به کسب مدال نقره شد پس از آن یک سال غیبت داشت و حالا دوباره به دو وزن بالاتر آمده است. او قهرمان المپیک است و ۱۰ مدال جهانی و المپیک در کارنامه خود دارد و باید یک امتیازی برای چنین کشتی‌گیری قائل شد. او یکی از سرمایه‌های کشتی آزاد است و مگر بالاتر از او هم داریم؟ محمدرضا گرایی هم چنین شرایطی دارد او چند سال در کشتی فرنگی مدال گرفت و قهرمان المپیک شد.

وی ادامه داد: گرایی در آن زمان به دلایلی به دو وزن بالاتر نیامد، البته اگر در آن زمان من مربی او بودم قطعاً اجازه نمی‌دادم گرایی در آن وزن بماند اما به هر حال تصمیمی که گرفت و در نهایت در آن وزن ماند و بدنش روز به روز تحلیل رفت و در نهایت به المپیک ۲۰۲۴ نرسید. الان او به عنوان یک قهرمان المپیک یک درخواست داشته و ما باید به آن توجه کنیم. اما قطعاً بدون انتخابی قرار نیست به مسابقه‌ای اعزام شود. ضمن اینکه وزن ۷۷ جز اوزان بسیار سنگین در آسیایی، جهانی و المپیک است و ما باید دنبال نفرات خوب بگردیم.

مربی تیم ملی کشتی فرنگی عنوان کرد: محمدرضا گرایی قهرمان المپیک است او باید مسابقه بدهد و شرایطش را مربیان بررسی کنند. این امکان وجود دارد که به قهرمان المپیک یک امتیاز داد و خودش را در یک مسابقه محک بزند و پس از آن وارد چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی شود. این طور نیست که او به یک باره و بدون محک خوردن وارد چرخه شود و به مسابقات اعزام شود. اگر او بتواند در یک مسابقه نظر مربی تیم ملی را جذب کند قطعاً وارد چرخه می‌شود و با سایر کشتی‌گیران بر سر دوبنده تیم ملی رقابت خواهد کرد.

وی در مورد حضور گرایی در مسابقات پیش رو گفت: ما الان دو مسابقه رنکینگ دار کرواسی و جام یاشاردوغو ترکیه را پیش رو داریم که محمدرضا می‌تواند به یکی از این دو مسابقه اعزام شود و محک بخورد. قطعاً او باید در یکی دو تا مسابقه شرکت کند و شرایطش مورد ارزیابی قرار بگیرد و اگر وضعیت خوبی داشت به بقیه نفرات اضافه شود. ما چشم به هم بزنیم به مسابقات المپیک می‌رسیم و هر کسی که روی کار باشد باید کشتی‌گیران وزن ۷۷ کیلوگرم را محک بزند تا به یک مهره مطمئن برسد. الان وضعیت کشتی‌گیران وزن ۷۷ کیلوگرم با هم کاملاً برابر است و باید بهترین گزینه را انتخاب و روی آن سرمایه‌گذاری شود.