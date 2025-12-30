محسن کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص عملکرد کشتی‌گیران در مسابقات قهرمانی کشور گفت: مسابقات به لحاظ فنی سطح قابل قبولی داشت و برخی از کشتی‌گیران به لحاظ فنی خودشان را خوب نشان دادند. این مسابقات می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر رشد کیفی و کمیتی کشتی داشته باشد. اگر تعداد مسابقات بیشتر باشد و کشتی‌گیران اصلی ما هم بتوانند در چنین رقابت‌هایی حضور یابند، تأثیر بسیار خوبی خواهد داشت و اتفاقات خوبی رخ می‌دهد که به نفع ورزش کشتی خواهد بود.

وی در پاسخ به این سوال که در مسابقات قهرمانی کشور پدیده‌ای را دیدید که بتوان در آینده به تیم ملی اضافه شود، گفت: بیشترین بحث ما در مسابقات قهرمانی کشور این بود که کشتی ایران به یک موجودیت قابل توجهی برسد. اما در بحث انفرادی افرادی بودند که توانستند از قبل بهتر باشند و توانایی‌های خودشان را نشان دهند. به عنوان مثال، ابوالفضل رحمانی که در وزن ۹۲ کیلوگرم اول شد، او بسیار جوان است و عملکرد او در این مسابقات نشان داد که کاملاً قابل اعتماد است. مبین عظیمی هم باید به این موضوع توجه کند که اگر در لیگ توانست فیروزپور را شکست دهد دیگر به سقف رسیده است. روی تشک کشتی هیچ حریفی برای بازنده شدن به میدان نمی‌آید.

سرمربی اسبق تیم ملی کشتی آزاد گفت: کشتی‌گیران اوزان ۷۰، ۷۴ و ۷۹ در بحث کیفی خوب بودند. مهدی یوسفی در این مسابقات مقام اول را کسب کرد و نسبت به سال گذشته کمی بهتر شد. البته به نظرم یوسفی سال گذشته در مسابقات بین‌المللی عملکرد بهتری داشت، ولی امسال هم در مسابقات قهرمانی کشور عملکرد قابل قبولی ارائه داد. یا نفراتی چون عرفان الهی، پناهیان، ابراهیم الهی، سینا خلیلی، خرم دل، امیرمحمد یزدانی و محمد حسینی رقابت بسیار نزدیکی با هم داشتند.

کاوه در واکنش به انتقادهایی که نسبت به کشتی پایتخت مطرح می‌شود، گفت: من هم خودم به این موضوع کامل نقد دارم. البته در مسابقات قهرمانی کشور امتیازهای یک نفر در تیم مازندران حساب شد، اما اگر بخواهیم دقیق‌تر حساب کنیم، از رتبه‌های اول تا دهم هر وزن حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این کشتی‌گیران مازندرانی هستند. مثلاً در یک وزن امتیاز نفر اول را حساب کردند، اما نفرات دوم و سوم همان وزن هم مازندرانی بودند و این نشان می‌دهد پتانسیل مازندران خیلی بالاست.

وی گفت: البته دو ملی‌پوش تهرانی در این مسابقات حضور نداشتند اما در دیگر اوزان توقع من از کشتی‌گیران تهرانی بیشتر بود. این یک واقعیت است که کشتی تهران در رده‌های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان عملکرد بهتری دارد اما در رده بزرگسالان هم تلاش بیشتری کنند. ما باید به‌طور جدی‌تر به بحث انتقال کشتی‌گیران از رده نوجوانان به جوانان و سپس از جوانان به بزرگسالان بپردازیم. این موضوع در تهران باید مورد توجه ویژه‌تری قرار گیرد.

کاوه عنوان کرد: اگر بخواهیم رتبه‌های اول تا دهم را بررسی کنیم، تقریباً ۶۰ تا ۷۰ درصد نفرات اول تا دهم از مازندرانی‌ها خواهند بود. برای مثال، علی یحیی‌پور در وزن ۵۷ کیلوگرم از مازندران است. نفر دوم این وزن هم مازندرانی است. به‌طور کلی از لحاظ کیفی می‌توان گفت مازندرانی‌ها در این رقابت‌ها موفق‌تر بوده‌اند. به نظر من باید در آینده بیشتر روی کشتی‌گیران بزرگسال کار شود تا این افراد بتوانند به رتبه‌های بالاتری دست یابند.

وی با تأکید بر لزوم توجه به وضعیت کشتی در استان‌ها گفت: متأسفانه در چند سال گذشته وضعیت کشتی در استان‌های کشور یک زنگ خطر را به صدا درآورد. یک زمانی کشتی در استان‌هایی مانند همدان، کرمانشاه و خراسان ملی‌پوش داشت اما الان دیگر مثل آن موقع نیست و این یک هشدار جدی است و الان فقط استان‌های تهران و مازندران باقی مانده است. نباید این اتفاق بیافتد و اجازه دهیم که کشتی در سایر استان‌ها کمرنگ شود. امیدوارم اتفاقات خوبی در استان‌ها رخ دهد. به جای اینکه صرفاً به افتتاح آکادمی‌های کشتی یا خانه‌های کشتی در استان‌ها پرداخته شود، باید روی بهبود وضعیت کشتی‌گیران در این استان‌ها تمرکز بیشتری شود که متأسفانه این اتفاق به‌طور کامل نیفتاده است.

وی گفت: استان‌ها بازوهای فدراسیون هستند و این استان‌ها هستند که کشتی‌گیران آینده را می‌سازند. کسانی که در این استان‌ها رشد کرده‌اند، به مدال‌های جهانی و المپیکی دست یافته‌اند. در گذشته استان‌هایی مانند کرمانشاه، همدان و خراسان کشتی‌گیران ملی‌پوش زیادی داشته‌اند که در مسابقات قهرمانی جهان و المپیک مدال آورده‌اند، اما اکنون وضعیت کشتی در این استان‌ها بسیار ضعیف شده است.

کاوه عنوان کرد: در همین مسابقات قهرمانی کشور برخی استان‌ها اصلاً حتی در رده‌بندی هم کشتی‌گیر نداشتند. البته برخی استان‌ها مثل البرز کمی رشد داشته، اما به‌طور کلی وضعیت کشتی در اکثر استان‌ها ضعیف شده است. باید توجه کنیم که صرفاً به‌دنبال راه‌اندازی آکادمی‌ها و کلاس‌های ارتقا مربیگری نباشیم، بلکه باید اطمینان حاصل کنیم که کشتی در این استان‌ها قهرمان پروری می‌کند و در مسابقات بین المللی می‌توانند به موفقیت برسند.