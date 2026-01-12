۲۲ دی ۱۴۰۴، ۹:۲۳

۱۶۰ نوع ویروس عامل سرماخوردگی هستند

یک متخصص اطفال گفت: ویروس سرماخوردگی به‌ عنوان رایج‌ترین عامل عفونت تنفسی شناخته می‌شود و به طور معمول ۱۶۰ نوع ویروس مختلف می‌توانند عامل سرماخوردگی باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالکریم حامدی، عفونت‌های ویروسی را شایع‌ترین نوع عفونت در سراسر جهان برشمرد و افزود: در فصل پاییز و زمستان، ویروس سرماخوردگی به‌عنوان رایج‌ترین عامل عفونت تنفسی شناخته می‌شود و بطور معمول ۱۶۰ نوع ویروس مختلف می‌توانند عامل سرماخوردگی باشند.

وی با اشاره به شیوع عفونت های ویروسی و به ویژه سرماخوردگی در فصل سرما، اظهار داشت: مصرف خودسرانه آنتی‌بیوتیک نه تنها کمکی به درمان سرماخوردگی نمی‌کند، بلکه می‌تواند روند بهبودی را طولانی‌تر سازد.

حامدی در خصوص آمار شیوع بیماری سرماخوردگی در بین اطفال و بزرگسالان، گفت: کودکان معمولاً بین ۶ تا ۸ بار در این فصل‌ها به سرماخوردگی مبتلا می‌شوند، در حالی‌که والدین آنها ممکن است ۳ تا ۵ بار دچار این بیماری شوند.

وی تأکید کرد: سرماخوردگی اغلب بدون نیاز به اقدامات درمانی بهبود می یابد و برای مدیریت علائم، تنها در صورت تب بالا می‌توان از استامینوفن استفاده کرد. همچنین، برای رفع گرفتگی بینی در کودکان خردسال که می‌تواند منجر به مشکلات تغذیه‌ای و بی‌قراری شود، استفاده از اسپری مخصوص کلوسیوم (هر ۶ تا ۸ ساعت برای زیر دو سال) یا تمیز کردن ملایم بینی با گوش‌پاک‌کن توصیه می‌شود.

این متخصص بیماری های اطفال بر پرهیز از مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها تأکید کرد و افزود: سرماخوردگی معمولی که باید ۲ تا ۳ روز طول بکشد، با مصرف آنتی‌بیوتیک ممکن است تا ۸ روز ادامه یابد.

حامدی گفت: از میان انواع ویروس‌های عامل سرماخوردگی، چهار گروه اصلی شامل راینوویروس، ویروس آنفلوانزا، ویروس کرونا و آدنوویروس اهمیت بیشتری دارند. ضمن آنکه علائم این عفونت‌ها مشابه بوده و شامل تب، گلودرد، سوزش گلو و بینی، سرفه، قرمزی چشم‌ها (کانژکتیویت)، ترشح بینی، گرفتگی صدا و گرفتگی بینی است.

وی خاطرنشان کرد: داروهای ضدالتهاب مانند آسپرین یا ایبوپروفن نباید برای کودکان استفاده شود، زیرا ممکن است با تداخل در سیستم ایمنی، مانع از دفاع طبیعی بدن شوند.

حبیب احسنی پور

