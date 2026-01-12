  1. جامعه
  2. شهری
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۴۴

مترو سرباز فردا در تهران افتتاح می‌شود

مترو سرباز فردا در تهران افتتاح می‌شود

ایستگاه مترو سرباز در خط ۶ فردا در منطقه ۷ تهران افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مترو سرباز فردا در تهران افتتاح می شود. این ایستگاه در خط ۶ مترو تهران، بیست و ششمین ایستگاه این خط به شمار آمده و در منطقه ۷ شهرداری، بالاتر از میدان سپاه و مجاور سازمان نظام وظیفه عمومی واقع شده است.

بهره برداری از ایستگاه سرباز باعث تسهیل دسترسی ساکنان محله اجاره دار (خواجه نظام) به شبکه مترو شده و از طرفی موجب بهبود تردد مراجعان پرشمار سازمان نظام وظیفه عمومی می شود. ایستگاه مذکور چهارمین ایستگاه خط ۶ در منطقه ۷ به شمار آمده و در آغاز دوره کنونی مدیریت شهری، پیشرفت عملیات اجرایی آن ۲۷ درصد بوده است.

کد مطلب 6719665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها