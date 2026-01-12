واکنش پکن به تحولات ایران و تهدید نظامی ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، چین به تهدید آمریکا برای حمله به ایران واکنش نشان داد و بر مخالفت با به کارگیری زور در روابط بین المللی تاکید کرد.

وزارت خارجه چین در بیانیه ای تاکید کرد که حاکمیت کشورها و امنیت همه باید طبق قوانین بین المللی تضمین شود.

در این بیانیه آمده است: ما معتقدیم که حاکمیت کشورها و امنیت همه باید طبق قوانین بین‌المللی کاملاً تضمین شود.

پکن ابراز امیدواری کرد که دولت و ملت ایران بتوانند بر چالشها و مشکلات کنونی فائق آیند.

این موضع گیری چین به دنبال تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اقدام نظامی علیه ایران است که با واکنش ایران روبرو شد؛ مبنی بر اینکه هر دستی به سوی ایران دراز شود، قطع خواهد شد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره اینکه آیا ممکن است علیه ایران، دست به ماجراجویی بزند، گفته بود: ما این موضوع را به طور جدی بررسی می‌کنیم. ارتش در حال بررسی این موضوع است. ما در حال بررسی برخی گزینه های قدرتمندانه هستیم و در نهایت تصمیم می گیریم.