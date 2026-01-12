تشییع پیکر ۳ شهید مدافع امنیت در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر؛ مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان «کاظم کوشکی، سید محمدجواد منور و هادی زمانی»، بعدازظهر دوشنبه همزمان با راهپیمایی مردم ولایی، انقلابی و با بصیرت شهرستان بروجرد برگزار شد.
شهدای بسیجی سید محمدجواد منور، کاظم کوشکی و هادی زمانی در روزهای گذشته به دست عوامل خودفروخته و تروریستهای مسلح به فیض شهادت نائل آمدند.
پیکر شهید سید محمدجواد منور و هادی زمانی در گلزار شهدای بروجرد به خاک سپرده میشود.
پیکر شهید کاظم کوشکی پس از مراسم تشییع به زادگاهش روستای «زرشکه» انتقال داده میشود و به خاک سپرده خواهد شد.
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