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۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶

تشییع پیکر ۳ شهید مدافع امنیت در بروجرد

تشییع پیکر ۳ شهید مدافع امنیت در بروجرد

بروجرد- پیکر سه شهید مدافع امنیت بر روی دستان مردم شهرستان بروجرد تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر؛ مراسم تشییع پیکر پاک شهیدان «کاظم کوشکی، سید محمدجواد منور و هادی زمانی»، بعدازظهر دوشنبه همزمان با راهپیمایی مردم ولایی، انقلابی و با بصیرت شهرستان بروجرد برگزار شد.

شهدای بسیجی سید محمدجواد منور، کاظم کوشکی و هادی زمانی در روزهای گذشته به دست عوامل خودفروخته و تروریست‌های مسلح به فیض شهادت نائل آمدند.

پیکر شهید سید محمدجواد منور و هادی زمانی در گلزار شهدای بروجرد به خاک سپرده می‌شود.

پیکر شهید کاظم کوشکی پس از مراسم تشییع به زادگاهش روستای «زرشکه» انتقال داده می‌شود و به خاک سپرده خواهد شد.

کد مطلب 6720098

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