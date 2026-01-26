خبرگزاری مهر، گروه استانها: عصر ۱۸ دیماه،یاسوج، مثل هر روز دیگر در این فصل سرد از آرامش نسبی برخوردار بود. مردم، پس از یک روز کاری طولانی، به سمت خانههای خود میشتافتند و تنها صدای باد بود که از میان کوچهها و خیابانها میگذشت، هوا خنک و خشک بود و آسمان ، در این زمان از سال، معمولاً غبارآلود و خاکستری به نظر میرسید.
به نظر میرسید که همهچیز در آرامش نسبی خود غرق است. اما این آرامش به سرعت دستخوش تغییر شد. میدانها و کوچههای شهر، از جمله میدان هفتتیر و فلکه عقاب، شاهد تجمع گروههایی بودند که با اهداف مخفی و برنامهریزیشده، دست به ایجاد هرج و مرج و ناامنی زدند.
این گروهها که مسلح به چوب، قمه و چماق بودند، بدون هیچ هراسی به تخریب اموال عمومی و خصوصی پرداختند. برخی گزارشها حکایت از حضور تروریستهایی داشتند که با حمایتهای مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی از سوی قدرتهای خارجی، به ویژه اسرائیل و آمریکا، وارد یاسوج شده بودند. این تروریستها با استفاده از تاکتیکهای جنگ شهری، تلاش داشتند تا فضای شهر را به سمت بیثباتی سوق دهند.
آتشسوزیهایی که در نقاط مختلف شهر به راه افتاد و دود غلیظی که آسمان یاسوج را پر کرد، نشان از شدت این حملات داشت. بانکها و ساختمانهای دولتی هدف قرار گرفتند و شیشههای آنها شکسته شد. برخی منابع تأکید کردند که این حملات بهطور مستقیم از سوی نیروهای مخفی و تروریستهایی که در کنار آشوبگران بودند، سازماندهی شده بود.
در این شرایط، نیروهای انتظامی و بسیج با تمام توان تلاش کردند تا از گسترش این بینظمیها جلوگیری کنند، اما فشار بر آنها به شدت افزایش یافت. با وجود تمام تلاشها، ترس از حملات گستردهتر و مداخلات خارجی همچنان در دل مردم یاسوج باقی مانده بود.
این شب به یکی از پرآشوبترین شبهای تاریخ یاسوج تبدیل شد؛ شبی که نشان داد تلاشهای خارجی برای ایجاد ناامنی در ایران، بیجواب نخواهد ماند و مردم این سرزمین، با تمام توان از امنیت و آرامش خود دفاع خواهند کرد.
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