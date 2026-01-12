نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فردا اقشار مختلف مردم جزیره خارگ در محکومیت اقدامات خرابکارانه اغتشاشگران مسلح و تخریب اماکن مذهبی و اموال عمومی راهپیمایی خواهند کرد.

وی اضافه کرد: مسئولان و مردم ولایت مدار، بصیر و انقلابی جزیره مقاوم خارگ عصر سه شنبه دوشادوش هم و در صفوف به هم پیوسته در این راهپیمایی که از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه از گلزار شهدای خوشنام تا میدان امام خمینی (ره) حضور خواهند یافت.

ائمه جمعه و جماعت اهل سنت و تشیع، شرکت‌های نفت و پتروشیمی، اصناف، دانش آموزان و دانشجویان برای شرکت در این مراسم اعلام آمادگی نموده اند.