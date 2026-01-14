سفر فرستاده دولت ونزوئلا به آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، بلومبرگ در گزارشی نوشت: دلسی رودریگز رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، فلیکس پلاسنسیا را مسئول مذاکره با آمریکا کرد. پلاسنسیا سفیر کنونی ونزوئلا در انگلیس و وزیر خارجه پیشین این کشور است.
بلومبرگ به نقل از منابع آگاه نوشت: پلاسنسیا قرار است روز پنجشنبه به واشنگتن سفر کند.
براساس این گزارش، ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا نیز روز پنجشنبه در واشنگتن خواهد بود.
مقامات ونزوئلایی هدف از تعامل با آمریکا را تلاش برای آزادی نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ربوده شده این کشور اعلام کردهاند.
آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر در سوم ژانویه با حمله به ونزوئلا، نیکلاس مادورو رئیس جمهوری این کشور را ربود. کاخ سفید تمامی دولتهای چپگرای حاکم بر آمریکای لاتین را تهدید به سرنگونی کرده و این منطقه را حیاط خلوت خود معرفی کرده است.
دلسی رودریگز معاون رئیسجمهوری ونزوئلا در ۶ ژانویه بهعنوان رئیسجمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.
