رودریگز: از رویارویی با آمریکا هراسی نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، دلسی رودریگز، رئیس جمهور موقت ونزوئلا، در سخنرانی خود در پارلمان این کشور، کمتر از دو هفته پس از ربوده شدن رئیس جمهور نیکلاس مادورو در یک عملیات نظامی آمریکا در کاراکاس، اعلام کرد که کشورش از رویارویی دیپلماتیک با آمریکا هراسی ندارد.

رودریگز در سخنرانی خود در مورد وضعیت کشورش اعلام کرد: ما می دانیم که ایالات متحده بسیار قدرتمند است. ما از رویارویی دیپلماتیک با آن، از طریق گفتگوی سیاسی، نمی ترسیم.

این سخنان موجی از تشویق را در پارلمان برانگیخت.

او همچنین از آمریکا خواست که کرامت رئیس جمهور نیکلاس مادورو و شأن بانوی اول سیلیا فلورس که به همراه او ربوده شد، را حفظ کند.

این در حالی است که پیش از این، پسر نیکلاس مادورو رئیس جمهور ربوده شده ونزوئلا که در زندانی در آمریکا به سر می برد گفت که پدرش از مردم ونزوئلا خواسته به دلسی رودریگز رئیس جمهور موقت این کشور و تیم وی اعتماد داشته باشند.

مادورو در این پیام گفته است: به دلسی و تیمش و به ما اعتماد داشته باشید.

پسر مادورو تاکید کرد که پدر و مادرش بسیار قدرتمند بوده و به خداوند و ملت ونزوئلا اعتماد دارند.

ربایش مادورو و همسرش توسط متجاوزان آمریکایی در خاک ونزوئلا موجی از واکنش های منفی را در میان کشورهای مختلف جهان به دنبال داشته است.