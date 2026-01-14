به گزارش خبرگزاری مهر، سید سعید شاهرخی در ستاد ساماندهی امور جوانان لرستان در سخنانی با تأکید بر اینکه برگزاری این جلسات باید خروجی مؤثری بر زندگی جوانان ما داشته باشد، اظهار داشت: در این زمینه باید دستور کارهای کارشناسی و از پیش تعیین شده آماده شود تا از زمان جلسات به بهترین نحو استفاده شود.
باید برای جوانان فرصت نقشآفرینی فراهم کنیم
وی افزود: جوانان در هر جامعهای بهویژه از دیدگاه دینی و ارزشی ما، نیروی ارزنده، بالنده و منحصربهفرد جامعه هستند که نقش مهمی در سرمایه اجتماعی کشور ایفا میکنند.
استاندار لرستان، یادآور شد: این باور قلبی ما است و بر اساس آن باید برای جوانان فرصت نقشآفرینی، فراهم کنیم.
شاهرخی با اشاره به دو اولویت مهم سرمایه اجتماعی و معیشت مردم، گفت: ایجاد فرصت شغلی و بهبود اقتصاد بر همین اساس در دستور کار ما قرار دارد؛ زیرا جوانان ما به فرصتهای شغلی نیاز دارند.
وی ادامه داد: در لرستان، شهروند یا جنسیت درجه دوم نداریم و عمل برخلاف آن باعث خارجشدن از تیم مدیریتی استان میشود.
استاندار لرستان، یادآور شد: باید زمینه را برای رشد همه اقشار فراهم کنیم و بر همین اساس نگاه قومی و طایفهای نداریم و به دنبال ایجاد فرصت شغلی برای جوانان هستیم.
استاندار لرستان، ادامه داد: کارگروه اشتغال استان نیز توجه ویژهای به اشتغال جوانان داشته باشد و آمار موجود در این زمینه را بهصورت تفکیک شده ارائه کند.
۵.۲ همت تسهیلات ازدواج پرداخت شد
شاهرخی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند پرداخت وام ازدواج، گفت: باید تلاش کنیم این کمک تسهیلانی به همه جوانان پرداخت شود، درست است که ۱۱ هزار نفر ثبتنام کردهاند و در صف قرار گرفتهاند اما ۱۵ هزار و ۵۲۶ نفر هم مبلغی بیش از ۵.۲ همت تسهیلات دریافت کردهاند.
وی افزود: ۱۱ هزار و ۹۴۱ نفر در صف هستند؛ ولی باید به روی مثبت قضیه نیز توجه کرد، بسیاری از بانکها بیشتر از سپردههایشان، تسهیلات پرداخت کردهاند؛ ولی بازهم به کمک بانکهای کشور در این زمینه نیاز داریم.
ضربالاجل استاندار برای انتقال حساب بانکی صنایع لرستان به استان
استاندار لرستان، ادامه داد: روی دیگر قضیه صنایع و واحدهایی هستند که از منابع مالی و طبیعی لرستان استفاده میکنند؛ اما حسابهایشان در لرستان نیست.
شاهرخی، تصریح کرد: بنا نیست صاحبان صنایع، معادن، کشاورزی و تولیدکنندگان که از سرمایههای استان بهرهبرداری میکنند، منابع مالیشان را به جاهای دیگر ببرند؛ زیرا اگر این منابع در لرستان بماند مسلماً این ۱۱ هزار نفر در صف بانک نمیمانند.
وی گفت: بعضی از واحدها مالیاتشان را هم در تهران پرداخت میکنند و بر همین اساس نمیتوانیم از منبع مالیات برای بهبود وضعیت اقتصادی استان و رفاهیات کارکنان استفاده کنیم، نمیشود واحدی ۳۰ هزار میلیارد گردش حساب داشته باشد؛ اما حسابهایش در لرستان نباشد.
استاندار لرستان، افزود: این واحدها باید به محلی که سرمایهگذاری آنها را تسهیل میکند، احترام بگذارند که در این زمینه نیز کمیتهای تعیین میکنم که مصوبات مربوط به این شرکتها را از سال گذشته تاکنون بررسی کنند.
در برابر صاحبان صنایع زیادهخواه خواهم ایستاد
شاهرخی، ادامه داد: مدیران دستگاههای متناظر باید توجه کنند که منافع به حق استان به خارج از استان نرود، بانکها منابع محدود دارند پس باید منابع بانکها را به شکلهای مختلف از جمله ایجاد حساب برخی صنایع در استان، تقویت کرد تا بتوانند منابع کافی بهویژه برای مواردی از جمله ازدواج و اشتغال جوانان تأمین کنند.
وی گفت: نمیشود واحدی از آب و برق و سایر منابع لرستان در این شرایط اقتصادی استفاده کند؛ اما حسابش در استانهای دیگر باشد.
استاندار لرستان، تأکید کرد: همانگونه که در مقابل سیاسیون زیادهخواه میمانم در برابر صاحبان صنایع زیادهخواه که منابع استان را هزینه میکنند نیز میایستم.
