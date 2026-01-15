استاندار فارس: نظارت بر روند توزیع کالاهای اساسی باید مستمر باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری صبح پنج شنبه در دیدار با کارکنان سازمان جهاد کشاورزی فارس باید اینکه در پی اعتراضات و سپس اغتشاشات اخیر کشور در مدت ۲ هفته با چالشهایی در زمینه تامین کالاهای اساسی مواجه شده بود، نقش سازمان جهاد کشاورزی را در تامین اقلام و مایحتاج مورد نیاز مردم حائز اهمیت برشمرد و گفت: امنیت غذایی کشور به دست این سازمان است و در همه نقاط جهان این موضوع جزو مولفههای امنیت ملی و قدرت ملی کشور است.
وی فعالیتهای وزارت جهاد کشاورزی را اساسی و مرتبط با نیازهای روزمره و حیاتی شهروندان برشمرد و ادامه داد: این وزارتخانه فراتر از تامین و توزیع کالاها باید نقشی محوری در تولید داشته باشد.
استاندار فارس افزود: عمده تلاش مدیریت استان در جهت تامین ذخایر استراتژیک به این دلیل است که در جریان چالشها و نوسانات ارز شهروندان در تامین اقلام و کالاهای اساسی با مشکلی مواجه نشوند و همچنین کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی انگیزه کافی برای کشت و تولید محصولات داشته باشند.
توزیع ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت و فساد اداری شده بود
امیری با اشاره به طرح اقتصادی دولت، آن را یک جراحی اقتصادی برشمرد و گفت: در شرایطی که توزیع ارز ترجیحی منجر به ایجاد رانت و فساد اداری میشد، برای دولت چارهای جز اجرای این طرح نبود تا بتواند ارز را به اقشار آسیبپذیر و کمدرآمد برساند و در جهت ایجاد عدالت غذایی گام بردارد.
وی سازمان جهاد کشاورزی را از ارکان مهم اجرای طرح اقتصادی دولت در استان دانست و ادامه داد: اگرچه سازمان صمت و اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی و بانکها نیز در اجرای این طرح همکاری دارند اما وظیفه عمده بر دوش سازمان جهاد کشاورزی است و در این زمینه همراهی و همکاری مردم نیز نقشی بسیار مهم دارد.
استاندار فارس افزود: سیاستگذاری و برنامهریزی برای این طرح انجام شده است اما وظیفه ما نیز اجرای دقیق و کامل این است؛ از سوی دیگر شرط مهم دیگر در این زمینه بهرهگیری از نظرات کارشناسان به ویژه صاحبنظران و کارشناسان بخش غیردولتی و همچنین همراهی و همکاری مردم است که بدون آنان کار به سرانجام نمیرسد.
نظارت دقیق بر روند توزیع کالاهای اساسی در فارس
امیری علاوه بر وظایف سازمان جهاد کشاورزی در تبیین طرح اقتصادی، به جلسات متعدد معاون هماهنگی امور اقتصادی با اصناف و نهادهای ذیربط اشاره و بر تبیین و تشریح ابعاد اجرای این طرح و گفتوگوی کارشناسان و صاحبنظران با مردم در این زمینه تاکید کرد.
وی ادامه داد: اگر تمام دستگاهها و نهادها با همکاری مردم همکاری کنند، طرح به طول کامل اجرا میشود در غیر این صورت تنها هزینههایی بر جامعه تحمیل شده و نتیجه دلخواه نیز حاصل نشده است.
استاندار فارس بر لزوم بازرسیهای دقیق و نظارت بر ۱۳ هزار فروشگاه خرد، زنجیرهای و بزرگ استان، تاکید کرد و افزود: باید رصد کرد تا در این فروشگاه ها کمبودی وجود نداشته باشد گرانفروشی و جایگزین فروشی (فروش کالایی به جای کالای دیگر به شکل اجباری) شکل نگیرد.
تامین امنیت غذایی مردم بر عهده جهاد کشاورزی است
امیری همچنین در خصوص تامین مبلغ واریزی به حساب شهروندان نیز گفت: دولت در ابتدا یک میلیون تومان به حساب هر شهروند واریز کرده است، اما کارگروههای رصد و پایش در وزارت اقتصاد و هیئت دولت تشکیل شده است که به صورت مستمر قدرت خرید مردم را پایش میکنند و در صورتی که قدرت خرید مردم کاهش یابد این مبلغ افزایش مییابد.
استاندار فارس همچنین به ایام ماه مبارک رمضان و عید نوروز اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه فارس استانی مهمانپذیر است، وظیفه سازمان جهادکشاورزی تامین امنیت غذایی مردم در ماه مبارک رمضان و عید نوروز است تا استان بتواند نقش خود را در این خصوص به نحو احسن ایفا کند و مانند سال گذشته کام مردم در بهار قرآن و بهار طبیعت شیرین بماند.
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