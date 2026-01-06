به گزارش خبرگزاری مهر، احد بهجت حقیقی، عصر سهشنبه در جمع شماری از بهرهبرداران کشاورزی استان فارس با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در تأمین ۱۲ درصد از محصولات کشاورزی کشور، گفت: بر اساس تصمیمات جدید دولت و وزارت جهاد کشاورزی، ساختار پرداخت یارانهها دچار تحولی اساسی شده است.
وی افزود: بر این اساس، یارانه از ابتدای زنجیره تولید به انتهای زنجیره یعنی از تولیدکننده به مصرفکننده نهایی منتقل میشود تا ضمن شفافسازی، قدرت خرید مردم افزایش یابد.
بهجت حقیقی، با انتقاد از رویههای پیشین که منجر به نارضایتی همزمان تولیدکننده و مصرفکننده شده بود، تصریح کرد: در گذشته انحصار واردات نهادهها در اختیار چند شرکت خاص بود که علاوه بر ایجاد نوسان در بازار، امکان رصد دقیق آمارها را سلب کرده بود.
وی با بیان اینکه به دستور رئیسجمهور و وزیر جهاد کشاورزی، این انحصار شکسته شده و واردات به بخش خصوصی واگذار میگردد، اظهار کرد: دولت با تأمین سرمایه در گردش برای بخش خصوصی، شرایطی را فراهم میکند که نهادههای دامی با قیمت پایینتر، کیفیت بالاتر و به وفور در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد که نتیجه مستقیم آن کاهش قیمت تمام شده محصول نهایی خواهد بود.
بهجت حقیقی، طرح مذکور را یک طرح ملی توصیف کرد که در قالب آن، پول بیتالمال بهطور مستقیم در سفره مردم قرار میگیرد و اضافه کرد: برنج، روغن، گوشت قرمز، مرغ و سایر اقلام اساسی در قالب اعتبار ملی توزیع میشود.
وی بیان کرد: این اقدام علاوه بر رفع دغدغه تولیدکنندگان بابت تأمین نهاده، آرامش را به بازار کالاهای اساسی بازمیگرداند و به زودی جزئیات اجرایی و ابلاغیههای نهایی آن اعلام خواهد شد.
سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان فارس گفت: این تغییر رویه به مثابه اصلاح یک مسیر غلط توصیف شده است که برکات آن در بهبود وضعیت معیشتی مردم نمود پیدا خواهد کرد.
