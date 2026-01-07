۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس توزیع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کردیپور با اشاره به توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در استان فارس گفت: روغنها در حجم ۸۱۰ گرمی به شبکه توزیع شامل تعاونیها، فروشگاههای زنجیرهای و فروشگاههای بزرگ تحویل میشود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.
وی افزود: با توجه به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تأمین مابهالتفاوت کالاهای اساسی از طریق کالا برگ تأمین میشود.
این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین علت تغییر نرخ مصوب دلار با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تأمین آن با دلار مرکز مبادله طلای ایران و با نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان میباشد.
سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: التهاب در بازار با تزریق روغن خانوار موجود در انبار اداره کل غله و خدمات بازرگانی به تدریج کاهش یافته و با شروع فعالیت کارخانجات در هفته پیش رو به روال عادی برمی گردد.
نظر شما