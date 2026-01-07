  1. استانها
  2. فارس
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۲۳

۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس توزیع شد

۵۰۰ تن روغن خوراکی در فارس توزیع شد

شیراز-سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی فارس از آغاز توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در سطح شهرستان های استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صمد کردی‌پور با اشاره به توزیع ۵۰۰ تن روغن خوراکی در استان فارس گفت: روغن‌ها در حجم ۸۱۰ گرمی به شبکه توزیع شامل تعاونی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های بزرگ تحویل می‌شود تا با نرخ مصوب و نظارت شده در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: با توجه به انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره تأمین مابه‌التفاوت کالاهای اساسی از طریق کالا برگ تأمین می‌شود.

این مقام مسئول اظهار کرد: همچنین علت تغییر نرخ مصوب دلار با نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و تأمین آن با دلار مرکز مبادله طلای ایران و با نرخ ۱۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان می‌باشد.

سرپرست مدیریت توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس ابراز کرد: التهاب در بازار با تزریق روغن خانوار موجود در انبار اداره کل غله و خدمات بازرگانی به تدریج کاهش یافته و با شروع فعالیت کارخانجات در هفته پیش رو به روال عادی برمی گردد.

کد خبر 6716945

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه