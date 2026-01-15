به گزارش خبرنگار مهر در معاملات روز پنجشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۴ برابر با ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، یورو به کاهش خود در برابر دلار آمریکا ادامه داد و با معامله در سطح ۱.۱۶۳ دلار، ضعیف‌ترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته را به ثبت رساند. این حرکت در اثر تحلیل سرمایه‌گذاران از داده‌های اقتصادی ناحیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به همراه تفاوت در سیاست‌های بانک مرکزی این کشورها اتفاق افتاد.

بر اساس این گزارش اقتصاد آلمان در سال ۲۰۲۵، ۰.۲ درصد رشد کرد و پس از دو سال روند رکودی را پایان داد؛ این رشد به دلیل افزایش مصرف خانوارها و بخش دولتی بود، اگرچه ضعف در بخش تولید صنعتی چشم‌انداز را شکننده نگه داشت.

این گزارش حاکی از آن است که تورم در منطقه یورو در دسامبر به ۲ درصد کاهش یافت و به هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) بازگشت، که این مطلب تقویت کننده سطح انتظارات برای ثبات نرخ بهره است.

در همین راستا فرانسوا ویلری دو گالو، عضو ECB، این هفته انتظار افزایش نرخ در سال ۲۰۲۶ را «تخیلی» خواند.

از سوی دیگر در آمریکا، فروش خرده فروشی قوی‌تر از انتظارات موجب تقویت دلار شد، اگرچه داده‌های قبلی نشان می‌داد سرعت افزایش نرخ تورم کندتر از پیش‌بینی‌ها بوده است.

نمودار زیر آخرین تغییرات جفت‌ارز EUR/USD را در بازه زمانی یک ساعته نشان می‌دهد.