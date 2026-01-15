به گزارش خبرنگار مهر در معاملات روز پنجشنبه ۲۵ دی ۱۴۰۴ برابر با ۱۵ ژانویه ۲۰۲۶، دلار کانادا به سمت نسبت ۱.۳۹ به ازای هر دلار آمریکا تقویت شد و از پایین‌ترین سطح یک ماهه خود در حدود ۱.۳۹۱ در تاریخ ۹ ژانویه ۲۰۲۵ بازگشت.

این حرکت در شرایط ضعف گسترده دلار آمریکا رخ داد، اما افزایش بیشتر این ارز توسط نشانه‌های ضعیف در بازار کار داخلی و شرایط سخت‌تر در بازار نفت محدود شد.

کاهش ارزش دلار آمریکا به دلیل نگرانی‌های جدید درباره استقلال فدرال رزرو پس از گزارش‌هایی درباره بررسی دادگاه دادستانی بر سر رئیس فدرال رزرو، پاول، و انتظارات از کاهش بیشتر نرخ بهره پس از اینکه ارقام اشتغال غیرکشاورزی در دسامبر از پیش‌بینی‌ها پایین‌تر بود.

در داخل کانادا، نرخ بیکاری به ۶.۸ درصد رسید، در حالی که مشارکت نیروی کار افزایش یافت و استخدام کاهش یافت، که این امر ارزیابی بانک مرکزی کانادا را در مورد اینکه سیاست پولی در حال حاضر به اندازه کافی انقباضی است (۲.۲۵ درصد) تقویت کرد.

در همین حال، قیمت نفت خام نتوانست حمایت معناداری برای شرایط تجارت کانادا ایجاد کند، چرا که نفت خام وست تگزاس (WTI) در محدوده بالای ۵۰ دلار در بشکه و نفت سنگین کانادایی (sour grades) با تخفیف دو رقمی (a double digit discount) در برابر نفت بین‌المللی معامله می‌شد، که درآمدهای صادراتی را فشرده کرده و افزایش دلار کانادا را محدود کرد.

نمودار زیر آخرین تغییرات جفت‌ارز USD/CAD را در بازه زمانی یک ساعته نشان می‌دهد.