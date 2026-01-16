به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، استیو ویتکاف، فرستاده ویژه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه مواضع دوگانه و متناقض کشورش در خصوص تهران، از تماس مستقیم با ایران صحبت کرد.

فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا این سخنان را در جریان سخنان او در کنفرانسی در میامی واقع در فلوریدا بیان کرد.

استیو ویتکاف، در این خصوص ادعا کرد: ترامپ در بحبوحه گزارش هایی مبنی بر احتمال اعدام ها، هشدارهایی به تهران داد و دستور تماس مستقیم با مقامات ایرانی را داده است.

وی در این باره افزود: به دستور او (ترامپ)، ما با ایرانی‌ها تماس گرفتیم.

به گزارش آناتولی، ویتکاف فاش نکرد که آیا این تماس تلفنی بوده یا حضوری، و همچنین نام مقامات ایرانی مورد نظر خود را مطرح نکرد.

به گزارش یورور نیوز، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در منطقه در پاسخ به این سوال که آیا حمله نظامی آمریکا به ایران محتمل است، مدعی شد: امیدوارم یک راه حل دیپلماتیک وجود داشته باشد. واقعاً امیدوارم.

وی ادعا کرد که ۴ موضوع در توافق دیپلماتیک با ایران مطرح است: ابتدا غنی‌سازی هسته‌ای؛ دوم موضوع موشک‌ها که باید ذخایر و برد آنها کاهش یابد؛ سوم مواد هسته‌ای فعلی که در اختیار دارند و میزان تقریبی آن ۲ هزار کیلوگرم با غنای بین ۳.۶۷ تا ۶۰ درصد است؛ و چهارم نیروهای نیابتی. اگر آن‌ها بخواهند به جامعه بین الملل بازگردند، ما می‌توانیم آن ۴ مشکل را از طریق دیپلماتیک حل کنیم که این یک راه‌حل عالی خواهد بود.

به گزارش اسکای نیوز، ویتکاف سپس مدعی شد که کشورش امیدوار است به یک راه‌حل دیپلماتیک با ایران دست یابد.

این در حالیست که ایران تا کنون بارها اعلام کرده است که توانمندی دفاع موشکی و نیز انرژی هسته ای صلح آمیز را بر اساس قوانین بین المللی حق مسلم خود دانسته و حاضر به تسامح در این خصوص نیست؛ اما همواره برای رایزنی دیپلماتیک آمده است.

گفتنی است که در ماه های گذشته پس از ۵ دور رایزنی غیرمستقیم میان تهران و واشنگتن و در آستانه دور ششم گفتگوهای فیمابین، ایران از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی مورد تجاوز قرار گرفت،؛ اما بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد (دفاع مشروع بازدارنده) به دفاع از خود مبادرت کرد که همین موضوع نیز باعث شد صهیونیست ها پیشنهاد توقف درگیری ها را اعلام کنند.