  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۱۷ دی ۱۴۰۴، ۷:۴۱

ویتکاف مدعی پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین شد

ویتکاف مدعی پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین شد

مذاکره کننده ارشد آمریکا مدعی پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام کرد که مذاکرات نشست حامیان اوکراین در پاریس در زمینه تضمین‌های امنیتی دوجانبه و تدوین برنامه اقتصادی برای بازسازی این کشور به پیشرفت‌هایی دست یافته است.

ویتکاف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما در چند محور کاری حیاتی، از جمله چارچوب تضمین‌های امنیتی دوجانبه و یک طرح رفاه و شکوفایی اقتصادی، به پیشرفت‌های قابل توجهی دست یافته‌ایم.

فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا ادامه داد: ما با ائتلاف هم‌نظر هستیم که تضمین‌های امنیتی پایدار و حمایت جدی اقتصادی، عناصر ضروری برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین هستند و در این مسیر به همکاری مشترک ادامه خواهیم داد.

ویتکاف تأکید کرد که واشنگتن و شرکای آن همچنان تلاش‌های خود را برای تقویت امنیت و ثبات بلندمدت در اوکراین دنبال خواهند کرد.

مذاکرات کشورهای حامی اوکراین روز سه شنبه در پاریس برگزار شد.

کد خبر 6716137

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه