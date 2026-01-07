ویتکاف مدعی پیشرفت در مذاکرات صلح اوکراین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا اعلام کرد که مذاکرات نشست حامیان اوکراین در پاریس در زمینه تضمینهای امنیتی دوجانبه و تدوین برنامه اقتصادی برای بازسازی این کشور به پیشرفتهایی دست یافته است.
ویتکاف در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ما در چند محور کاری حیاتی، از جمله چارچوب تضمینهای امنیتی دوجانبه و یک طرح رفاه و شکوفایی اقتصادی، به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافتهایم.
فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا ادامه داد: ما با ائتلاف همنظر هستیم که تضمینهای امنیتی پایدار و حمایت جدی اقتصادی، عناصر ضروری برای دستیابی به صلح پایدار در اوکراین هستند و در این مسیر به همکاری مشترک ادامه خواهیم داد.
ویتکاف تأکید کرد که واشنگتن و شرکای آن همچنان تلاشهای خود را برای تقویت امنیت و ثبات بلندمدت در اوکراین دنبال خواهند کرد.
مذاکرات کشورهای حامی اوکراین روز سه شنبه در پاریس برگزار شد.
