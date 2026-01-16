مسئولیت نخبگان در این دوره از انتخابات شوراها پررنگ است

مهدی مجیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهرها در لرستان، اظهار داشت: شرایط تحصیلی داوطلب شدن در انتخابات شوراهای شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر حداقل فوقدیپلم است.
وی عنوان کرد: همچنین در شهرهای بالای ۲۰ هزار نفر حداقل مدرک تحصیلی لیسانس است.
معاون استاندار لرستان با بیان اینکه تا کنون حدود ۵۴۵ نفر برای شرکت در این انتخابات در استان ثبتنام کردهاند، گفت: ۹۳ درصد از این افراد ثبت نامی مرد و هفت درصد هم زن بودهاند.
مجیدی با تأکید بر اهمیت این دوره از انتخابات شوراها، بیان داشت: باتوجهبه جنگ ۱۲ روزه و همچنین وقایع اخیر این دوره از انتخابات اهمیت ویژهای دارد و با کل دورههای قبل تفاوت حائز اهمیتی دارد.
وی تصریح کرد: تجربه نشان داده که هر جا پشتوانه مردمی و حضور حداکثری مردم را ما داشتهایم، بدخواهان نتوانستهاند نگاهچپ به این کشور داشته باشند، در این راستا میطلبد که از همه ظرفیتها برای حضور و مشارکت حداکثری در این انتخابات استفاده کنیم.
رئیس کمیته مشارکت توسعه شهری و روستایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در لرستان، گفت: امیدواریم شاهد ثبتنام افراد صاحبتجربه، صاحب صلاحیت، خوشنام، پاکدست، صاحبتجربه در حوزه مدیریت شهری و... در این دوره از انتخابات شوراها در شهرها باشیم.
مجیدی با اشاره به اینکه امیدواریم با ثبتنام این افراد، سبد انتخاب مردم متنوع باشد و مردم بتوانند گزینههای دارای صلاحیت و ارجح را انتخاب کنند، گفت: مسئولیت نخبگان در این دوره پررنگ است، امیدواریم افراد فرهیخته و توانمند در حوزه مدیریت شهری ورود پیدا کنند و برای حضور در این دوره از انتخابات شوراها اعلام آمادگی کنند.
نظر شما