مریم تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت محورهای استان اصفهان اظهار کرد: در حال حاضر بارش‌ها در مناطق غرب، شمال غرب، جنوب غرب و جنوب استان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد بارش برف در شهرستان‌های خوانسار، بویین میاندشت، چادگان، گلپایگان، تیران و کرون، نجف‌آباد، سمیرم و ارتفاعات لنجان هستیم، ادامه داد: نه گرفتگی در گردنه‌ها شدید است.

رئیس اداره مدیریت راه‌های استان اصفهان با بیان اینکه در محورها با توجه به بارش‌ها تردد با کندی انجام می‌شود، افزود: در ساعات آینده فعالیت سامانه بارشی بیشتر خواهد شد.

وی با بیان اینکه محورهای نجف آباد، تیران و کرون، داران، بویین میاندشت و الیگودرز لغزنده است، اضافه کرد: در صورت امکان از تردد در این محورها پرهیز شود.