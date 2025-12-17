مریم تاکی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس پیشبینیهای هواشناسی امروز اوج بارشها را در استان اصفهان داریم، اظهار کرد: در حال حاضر شاهد بارش برف شدید در محورهای غرب استان یعنی شهرستانهای فریدن، فریدونشهر، بوئینمیاندشت، خوانسار، گلپایگان، لنجان و تیران و کرون شاهد بارش برف هستیم.
وی افزود: همچنین در محورهای تیران - سامان، تیران - نجف آباد، تیران - داران، بوئین و میاندشت - خوانسار و بوئین میاندشت - الیگودرز بارش برف همراه با کولاک است.
رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان در ادامه با اشاره به بارش برف همراه با مه گرفتگی در محورهای فریدن، چادگان، فریدونشهر و خوانسار گفت: در مجموع محورهای کوهستانی مجاوربارش برف بهصورت شدید گزارش شده و سطح جادهها لغزنده است.
رئیس مرکز مدیریت راههای استان اصفهان با اشاره به پیشبینیهای هواشناسی تصریح کرد: بر اساس نقشههای پیشیابی، شرایط ناپایدار جوی تا اوایل صبح فردا تداوم خواهد داشت و از عصر فردا، تردد غیرضروری در محورهای کوهستانی بهویژه در ساعات شب باید بهطور جدی اجتناب شود.
تاکی تأکید کرد: رانندگان در صورت ضرورت سفر، همراه داشتن زنجیرچرخ، لباس گرم، سوخت کافی و مواد غذایی را در اولویت قرار دهند و همکاری کامل با نیروهای راهداری و پلیس راه داشته باشند.
وی ادامه داد: در صورت اعمال محدودیت یا انسداد محورها، از رانندگان درخواست میشود از اصرار برای تردد خودداری کنند و پیش از آغاز سفر، حتماً با سامانه تلفنی ۱۴۱** تماس بگیرند.
رئیس اداره مدیریت راههای استان اصفهان خاطرنشان کرد: سامانه ۴۱۱ و سایت www.141.ir بهصورت برخط آخرین وضعیت جادهها را اعلام میکند و شهروندان میتوانند با مراجعه به بخش مشاهده تصاویر دوربینهای نظارت تصویری جادهای، وضعیت مسیر موردنظر را بررسی کرده و سپس اقدام به سفر کنند.
وی از رانندگان خواست با رعایت توصیههای ایمنی، نقش مؤثری در تأمین ایمنی خود و سایر کاربران جادهای ایفا کنند.
