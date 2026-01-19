طالبی: موجودی و قیمت کالاهای اساسی در کرمان روزانه رصد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، با اشاره به برنامههای ویژه در راستای اجرای موفقتر طرح ملی اصلاح نظام یارانهای در سطح استان کرمان از برگزاری جلسات روزانه هماهنگی در حوزه معاونت اقتصادی و ارتباط مستمر با شهرستانها خبر داد و گفت: جلسات ستاد کارآمدسازی، استانی و شهرستانی نیز به صورت روزانه در سازمانهای جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان برگزار میشود.
وی عنوان کرد: به منظور استفاده از تمامی عناصر موجود برای اجرای دقیق طرح؛ ظرفیت نظام صنفی کشاورزی، اتحادیهها، انجمنها، تشکلها، دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان در مدیریت تنظیم بازار در سطح استان به کار گرفته شده است.
استاندارکرمان گفت: در همین راستا ۴ جلسه در ارتباط با تأمین نهادههای دامی و طیور، ۳ جلسه با فروشگاههای زنجیرهای تأمین کالا و توزیع کالابرگ، ۶ جلسه هماهنگی اجرای طرح نظام پرداخت کالابرگ، ۷ جلسه ستاد استانی تنظیم بازار به ریاست استاندار و معاون اقتصادی و ۲۴ جلسه ستاد کارآمدسازی در شمال و جنوب برگزار شده است.
وی با اشاره به ۱۲ مورد بازدید میدانی در راستای اجرای طرح تصریح کرد: تبیین و تشریح اجرای این طرح نیز توسط مدیرکل سرمایهگذاری و اشتغال استانداری، مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی در گفتگوهای خبری سیمای مرکز کرمان صورت گرفته ضمن آنکه نشست با اصناف و بازاریان را در روز دوم اجرای این طرح داشتهایم.
طالبی از رصد اقلام خوراکی مشمول طرح تغییر نرخ ارزی کالاهای اساسی از ترجیحی به تالار دوم مرکز مبادله در سطح استان و شهرستانها، استفاده از ظرفیت سازمان تعاون روستایی استان برای توزیع هوشمند اقلام خوراکی مشمول طرح و استفاده از ظرفیت فروشگاههای زنجیرهای برای توزیع مستقیم اقلام خوراکی مشمول طرح اصلاح و کارآمدسازی خبر داد.
استاندار کرمان همچنین از برنامهریزی تأمین سرمایه در گردش خرد واحدهای مرغ گوشتی، تخم مرغ، دام صنعتی کوچک و پرواری به تولیدکنندگان استان توسط سازمانهای جهاد کشاورزی استان خبر داد و گفت: پیشبینی پرداخت تسهیلات طرح نرخ ارزی کالاهای اساسی به تالار دوم مرکز مبادله به واحدهای تولیدکننده خرد مرغ گوشتی، تخممرغ، دام صنعتی کوچک و پرواری به تولید کنندگان نیز دیده شده است.
وی از احصای واحدهای تولیدی خرد مرغ گوشتی، تخممرغ، دام صنعتی کوچک و پروراری نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش در استان توسط سازمانهای جهاد کشاورزی شمال و جنوب استان کرمان خبر داد.
استاندار کرمان خاطرنشان کرد: برای تسهیل ارزیابی مجدد و بروزرسانی وثایق مرغداران و دامداران نزد بانک کشاورزی، نیز کمیتهای تشکیل و از ظرفیت صندوق کارآفرینی امید، بانک توسعه تعاون و سایر بانکها برای پرداخت تسهیلات به مرغداران و دامداران استان استفاده شده است.
وی در خصوص اطلاعرسانیهای لازم جهت تبیین شفاف این طرح در سطح استان نیز افزود: با تولیدات محتوایی از جمله اخبار، موشنگرافی، اینفوگرافیهای اداره کل روابط عمومی استانداری، تدوین کلیپ و بازنشر در سایت و کانالهای رسمی استانداری و دیگر رسانههای رسمی همچون خبرگزاریها، روزنامهها، کانالها و صفحات مجازی به تبیین طرح پرداخته شده است.
طالبی، با اشاره به تشکیل دو جلسه کمیته اطلاعرسانی معیشت و رفاه استان خاطرنشان کرد: در مکاتبه و پیگیری با دستگاههای اجرایی خواسته شد تا نسبت به ذینفعان اطلاعرسانی شفاف در خصوص اجرای این طرح صورت گیرد.
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