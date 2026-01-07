استاندار کرمان: معیشت مردم دغدغه هر روز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در نشستی با نمایندگان اصناف و اتحادیههای استان کرمان اظهار داشت: در شنیدن درد و دلهای بهحق اصناف، احساس کردم که زبان مشترکی در خصوص مسائل مرتبط با این حوزه داریم.
وی با بیان اینکه جایگاه اصناف و همراهی آنها در برنامههای مختلف برای ما همواره دلگرمکننده بوده و مورد تأیید تمامی مسئولان کشور است اظهار داشت: اصناف در بزنگاههای مهم انقلاب اسلامی، دوران دفاع مقدس، حوادث طبیعی، بحران کرونا، ناترازیهای اقتصادی و حتی جنگ ۱۲ روزه، همواره در کنار مسئولان و مردم حضور داشتند و نقشآفرینی کردند.
طالبی، با بیان اینکه «بازار در کشور ما ستون آرامش اجتماعی است» اظهار داشت: بازار را باید به عنوان لنگر ثبات جامعه مدنظر قرار دهیم و با درک این جایگاه، مسئولیت خود نسبت به بازار را به بهترین نحو ایفا کنیم.
وی با بیان اینکه تمامی نقدها و دغدغههایی که اصناف و فعالان بازار درباره کاهش ارزش پول ملی و ناپایداری محیط کسبوکار مطرح میکنند، به رسمیت شناخته میشود اظهار داشت: هیچ شکی نیست که نظام و دولت در تلاش برای رفع این مشکلات در سطح کلان اقتصادی و بازار هستند.
طالبی، تصریح کرد: در استان نیز تلاش میکنیم از مسیر گفتوگو با بازاریان و نمایندگان آنها، مطالبات بهحق آنان را شنیده و اقدامات لازم برای رفع این مسائل را پیگیری کنیم.
وی با بیان اینکه معیشت مردم دغدغه هر روز دولت است پ مورد اهتمام جدی قرار دارد اظهار داشت: اقداماتی از سوی دولت برای اصلاح نظام پولی و بانکی و حفظ قدرت خرید مردم در حال انجام است.
استاندار کرمان با تاکید بر اینکه طرح فعلی «امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها»، هیچ ارتباطی با اعتراضات ندارد افزود: این طرح برآیند چندین ماه از گذشته است که دولت با توجه به کمبودها در بحث ارز دنبال میکرد.
طالبی، اظهارداشت: همگان واقف هستند که مشکلاتی که دولت را به انجام این اصلاحات وادار کرد، غیرقابل تداوم بود و در فرآیند تخصیص ارز، اشتباهاتی رخ داده بود.
وی با بیان این مطلب که مابهالتفاوت نرخ ارز ترجیحی و واقعی به جیب مردم نمیرفت و خیلی از کالاها با نرخ ارز ترجیحی وارد میشد و نرخ ارز آزاد به فروش میرسید عنوان کرد: این مسئله یک رانت عجیب در بعضی بخشها ایجاد کرده بود و از سویی کمبودهایی وجود داشت که همه این مسائل دولت و نظام را به این نکته رساند که باید اصلاحاتی انجام دهد و یارانه به زنجیره نهایی یعنی مصرف کننده منتقل شود.
وی ابراز داشت: پرداخت ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر، در راستای جبران گرانی ناشی از تغییر نرخ ارز است، ضمن آنکه در آئیننامه آمده که دولت میتواند نرخ یارانه را در صورت لزوم افزایش دهد.
طالبی، تصریح کرد: این اقدامات برای ایجاد تعادل در مصارف و منابع ارز و توجه بیشتر به اقشار کم برخوردار جامعه به لحاظ تخصیص یارانهها صورت گرفت.
استاندار کرمان با اشاره به جلسات برگزار شده در حوزه بازار، گفت: برای تقویت بازار کرمان اعلام آمادگی کردهایم و از بازاریان خواستهام پیشنهادهای خود را ارائه دهند
وی با بیان اینکه بازار کرمان هنوز به اندازه ظرفیتهای موجود خود توانمند نشده و باید نقش تقویتکننده بازارهای همجوار را ایفا کند افزود: بازار کرمان باید در تأمین کالا، خدمات، قطعات و حتی امور فنی پیشتاز باشد. از اصناف خواستم با همفکری و مشارکت، زمینه ایجاد تغییرات اساسی با هدف تقویت بازار کرمان را فراهم کنند.
استاندار کرمان ابراز داشت: تمامی این مسائل باید از طریق همفکری با دستگاههای مختلف پیگیری شود و به شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تأکید خواهم کرد که طرح مسائل بازار را بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی مدنظر داشته باشند.
وی گفت: طیف گستردهای از ادارات و دستگاهها مرتبط با مسائل بازار هستند و ایجاب میکند که ساختاری را با عنوان شورای تعاملات بازار داشته باشیم و به صورت مستمر با حضور شخص استاندار و دستگاههای مرتبط برگزار کنیم.
استاندار کرمان با پیشنهاد تشکیل نشستهای گفتوگوی مستقیم میان دستگاههای اجرایی و اتحادیهها و مجامع صنفی با خروجی مشخص، اظهار داشت: «ما بهعنوان مسئولان و نمایندگان دولت نسبت به بازار مدیون هستیم و این موضوع را با تمام وجود مطرح میکنم.
طالبی، افزود: بازار همواره در کنار مردم بوده، در دوران ناترازیها و بحران کرونا صبر و همراهی کرده و حتی در قطعی برق و سایر محدودیتها، نقش حمایتی خود را حفظ کرده است.
استاندار کرمان درباره برخی گلایههای مطرحشده پیرامون طرح جدید میدان ارگ کرمان اظهار داشت: هرچند این طرح در دوران مسئولیت من آغاز نشده، اما با توجه به دغدغههای اصناف و کسبه، پیگیری خواهیم کرد تا اجرای آن با کمترین تبعات انجام شود، ضمن آنکه باید اذعان کنم که بزرگواری و همراهی اصناف را در طرحهای عمرانی مشاهده کردهایم.
وی تأکید کرد: اگر اقداماتی که دولت برای شهر انجام میدهد، موجب ضرر یا زیان برای اصناف باشد، باید یا اصلاح شود و یا از طریق ابزارهایی مانند عوارض، مالیات و روشهای مشابه جبران گردد.
وی از برنامه استان کرمان بر ایجاد شهرکهایی برای ساماندهی اصناف از جمله ضایعات، اتومبیل، سنگ و دیگر موارد خبر داد.
استاندار کرمان با بیان اینکه فضای استان به لحاظ برخورداری از ذخیره استراتژی کالاها، پایدار است و شهروندان نباید نگران باشند افزود: با همه این اقدامات اما مراقبتها برای مقابله با گرانفروشی خارج از ضوابط و احتکار وجود دارد.
طالبی، با اعلام اینکه استان کرمان در آذرماه در زمره سه استان با پایینترین نرخ تورم کشور قرار داشته است، گفت: کسب این جایگاه در درجه نخست حاصل مسئولیتپذیری و همراهی بازار کرمان است و باید با تداوم این رویکرد، این رتبه را در ماههای آینده نیز حفظ کنیم.
وی در پایان تأکید کرد: اطمینان دارم با همراهی، همدلی و تمرکز بر حل مسائل موجود، شرایط بهتری برای بازار کرمان رقم خواهد خورد و بر مشارکت فکری اصناف در مسیر تقویت و پویایی هرچه بیشتر بازار تأکید داریم.
نظر شما