طالبی: پایانه صادراتی صنایع دستی بازگشت سرمایه هنرمندان راتسهیل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، سه شنبه شب در آیین گشایش هفدهمین نمایشگاه سراسری صنایع‌دستی کرمان، از برنامه این استان برای ایجاد پایانه صادراتی صنایع‌دستی خبر داد و گفت: موضوع ایجاد پایانه صادراتی صنایع دستی به‌صورت جدی در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم مسیر صادرات و بازگشت سرمایه هنرمندان را تسهیل کنیم.

وی با بیان اینکه ارائه تسهیلات کم‌بهره، آموزش نسل جوان و برندسازی محصولات صنایع دستی در دستور کار قرار گرفته است افزود: این نمایشگاه در زمانی برگزار می‌شود که کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند توجه جدی به صنایع‌دستی است.

طالبی، با اشاره به اهمیت صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی کشور گفت: صنایع‌دستی نقشی اساسی در تقویت اقتصاد فرهنگی و اجتماعی دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار عمل کند. این بخش نه‌تنها به اشتغال‌زایی و حفظ هویت فرهنگی کمک می‌کند، بلکه در معرفی ایران و کرمان در عرصه جهانی نیز اثرگذار خواهد بود.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی هنرهای سنتی در کرمان اظهار کرد: صنایع‌دستی، نه‌فقط یک کالا بلکه بخشی از فرهنگ و هویت مردم این سرزمین است. فیروزه شهربابک، قالی کرمان و دیگر آثار هنری ما تنها محصولات صادراتی نیستند؛ بلکه حامل پیام فرهنگی ایران و کرمان به جهان هستند.

استاندار کرمان با بیان اینکه کرمان از استان‌های برتر کشور در حوزه صنایع‌دستی است، افزود: در کشور بیش از ۳۰۰ رشته صنایع‌دستی ثبت‌شده وجود دارد و کرمان در میان استان‌های شاخص این حوزه قرار دارد. تنوع هنرهای سنتی در این استان به‌گونه‌ای است که در هر منطقه شاهد حضور و خلاقیت هنرمندان هستیم.

طالبی، ضمن اشاره به نقش اقتصادی صنایع‌دستی در توانمندسازی جوامع محلی گفت: یکی از نقاط ضعف ما در برخی مناطق، نبود بازارچه‌های دائمی برای عرضه آثار است. با وجود هنرمندان توانمند، هنوز زیرساخت‌های مناسب برای فروش و معرفی آثار در همه شهرستان‌ها فراهم نیست.

وی تأکید کرد: توسعه صنایع‌دستی در کرمان می‌تواند به رونق گردشگری و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی منجر شود.

استاندار کرمان ادامه داد: نمایشگاه‌های سراسری صنایع‌دستی فرصت ارزشمندی برای عرضه آثار هنرمندان کرمانی است، اما ایجاد مراکز دائمی در استان و حتی در تهران باید با جدیت دنبال شود.

وی همچنین بر ضرورت تحول در شیوه‌های عرضه و فروش تأکید کرد و افزود: ضروری است یک مکانیزم مشترک برای عرضه و فروش صنایع‌دستی در بستر فضای مجازی طراحی شود و چنین بستری می‌تواند به اطمینان‌بخشی برای هنرمندان در زمینه فروش محصولات و بازگشت سرمایه منجر شود و دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی را تسهیل کند.

طالبی، گفت: امیدواریم با اجرای برنامه‌های حمایتی، کرمان بتواند جایگاه واقعی خود را در عرصه صنایع‌دستی کشور و جهان بازیابد و نام هنرمندان این خطه بیش از پیش بدرخشد.