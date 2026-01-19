به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای توسعه گردشگری و احصای ظرفیتهای روستای هدف گردشگری بهده جلسهای با حضور معاونان گردشگری، صنایعدستی و میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان و اعضای سازمان مردمنهاد توسعه و عمران روستای بهده و جمعی از مشاورین برگزار شد.
فرزانه زاهدی سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان گفت: احصای ظرفیتهای میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی روستای بهده با هدف برندسازی این روستا در دستور کار قرار دارد.
او افزود: مطالعات روستای گردشگری بهده شهرستان پارسیان تدوین شده و این ادارهکل در نظر دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای روستا، پرونده ثبت و معرفی بهعنوان روستای جهانی گردشگری را تدوین کند.
زاهدی با بیان اینکه برای توسعه برنامههای پیشبینی شده، تشکیل «کمیته توسعه گردشگری روستای بهده» نیز در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: این کمیته با هدف بهرهگیری از ظرفیت سایر سازمانها و نهادها که میتوانند در توسعه گردشگری این روستا نقشآفرینی کنند، تشکیل میشود.
سرپرست معاونت گردشگری ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی هرمزگان افزود: روستای هدف گردشگری بهده ظرفیت بالای تاریخی و فرهنگی دارد که میتواند از طریق برگزاری جشنوارههای مختلف این روستا بهتر به گردشگران معرفی شود.
او تأکید کرد: برای انتخاب روستای جهانی گردشگری، شاخصهای متعددی مدنظر قرار میگیرد. از جمله این شاخصها میتوان به شاخصهای دسترسی و زیرساختهای گردشگری، شاخصهای اقتصادی و شاخصهای فرهنگی و اجتماعی اشاره کرد که امیدواریم با همافزایی با ارگانهای همکار و برنامهریزی بتوانیم به این مهم دست یابیم.
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