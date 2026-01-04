ثبت جشنواره آیینی «چارو » در فهرست رویدادهای گردشگری هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزانه زاهدی با اعلام این خبر گفت: این رویداد با شماره ۲۰۴۲۸۱۲۱۰ در تاریخ ۸ دی ماه در فهرست رویدادهای گردشگری به ثبت رسید و این امر نقطه عطفی در مسیر معرفی و حفظ این آئین ارزشمند است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: آئین «چارو» در روستای بهده، شهرستان پارسیان با پیشینه‌ای دیرینه در هنرهای سفال‌گری و آئین‌های سنتی، از جمله مهم‌ترین نشانه‌های فرهنگی و هنری منطقه غرب هرمزگان است.

او اظهار کرد: این آئین به‌ویژه به ساخت و پخت کوزه‌هایی از خاک رس محلی موسوم به «هشکنه» مربوط می‌شود که در کوره‌های سنتی به نام «چارو» پخته می‌شوند. پس از پخت این کوزه‌ها، مردم به دور کوره حلقه می‌زنند و با خواندن موسیقی محلی و اجرای رقص‌های سنتی، پیوند خود را با طبیعت و تاریخ منطقه جشن می‌گیرند.

زاهدی با اشاره به اهمیت ثبت این آئین گفت: هدف ما از ثبت این رویداد، حفظ و ترویج فرهنگ بومی استان هرمزگان و ارتقا آگاهی عمومی درباره ارزش‌های فرهنگی است.

سرپرست معاونت گردشگری اداره‌کل میراث‌فرهنگی هرمزگان افزود: ثبت آئین «چارو» به‌عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری هرمزگان می‌تواند موجب جذب گردشگران داخلی و خارجی شده و در عین حال به حفظ و تداوم این سنت‌های کهن کمک کند.

او بیان کرد: با توجه به ثبت رسمی این آئین در فهرست رویدادهای گردشگری، استان هرمزگان آمادگی دارد که در سال‌های آینده برنامه‌های ویژه‌ای برای توسعه این رویداد برگزار کند و به معرفی هر چه بیشتر جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی منطقه پرداخته و این آئین را به‌عنوان یک نقطه قوت در صنعت گردشگری معرفی نماید.