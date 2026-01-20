سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آمار جان‌باختگان در صحنه تصادفات جاده‌ای استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهار درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بررسی مجموع شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت ایمنی جاده‌های استان مرکزی در طرح زمستانه نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و کاهش کلی تصادفات و تلفات، بیانگر اثربخشی برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده است.

رئیس پلیس‌راه استان مرکزی یکی از عوامل اصلی کاهش تصادفات را افزایش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان عنوان کرد و گفت:در شرایط زمستانی، رانندگان با احتیاط بیشتری تردد می‌کنند، سرعت‌ها کاهش یافته و توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس افزایش پیدا کرده است که نقش مستقیمی در کاهش تصادفات داشته است.

وی همچنین به نقش دستگاه‌های امدادی اشاره کرد:حضور گسترده‌تر و آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در محورهای مواصلاتی، موجب افزایش سرعت امدادرسانی و ارتقای ایمنی سفرهای زمستانی شده است.

سرهنگ آشوری در خصوص اقدامات درون‌سازمانی پلیس گفت:پلیس‌راه استان مرکزی با به‌کارگیری حداکثری نیروها، تجهیزات و امکانات، به‌ویژه از طریق تیم‌های محسوس و نامحسوس، کنترل مستمر محورهای اصلی، گردنه‌ها و نقاط حادثه‌خیز را در دستور کار قرار داده و با تخلفات پرخطر از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک و حرکات هنجارشکن برخورد قاطع و قانونی انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات برون‌سازمانی افزود:در قالب شورای راهبری، کمیسیون ایمنی و سوانح حمل‌ونقل جاده‌ای، تلاش شد تا تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان افزایش یابد و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی میزان تصادفات جاده ای استان مرکزی نسبت به مشابه سال قبل گفت: در راستای اجرای طرح زمستانه نتایج آماری نشان می‌دهد که این هماهنگی و تعامل بین‌بخشی مردم و اداره کل راهداری و دستگاه‌های ذیربط در کنار اقدامات پلیس، نقش مهمی در کاهش تصادفات داشته است.

رئیس پلیس‌راه استان مرکزی با اشاره به نقاط حادثه‌خیز گفت:در حال حاضر، دو راهی خنداب از جمله نقاطی است که به‌صورت جدی پیگیر اصلاح و ایمن‌سازی آن هستیم،همچنین یکی از نقاط پرتصادف سال‌های گذشته در محدوده گردنه سیبک (خانه میران) طی هفته‌های اخیر اصلاح و حذف شده و این اقدام نقش مؤثری در کاهش حوادث این محور داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان افزود:در محدوده‌هایی مانند شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه ، استفاده از ظرفیت نصب دوربین‌های کنترل سرعت، اصلاحات هندسی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی می‌تواند به کنترل تخلفات و کاهش تصادفات کمک شایانی کند.