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۳۰ دی ۱۴۰۴، ۸:۴۲

آشوری: میزان تصادفات جاده‌ای استان مرکزی ۵۰ درصد کاهش یافته است

آشوری: میزان تصادفات جاده‌ای استان مرکزی ۵۰ درصد کاهش یافته است

اراک- رئیس پلیس راه استان مرکزی گفت: مجموع تصادفات جاده‌ای این استان با اجرای طرح زمستانه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است.

سرهنگ روح‌الله آشوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: آمار جان‌باختگان در صحنه تصادفات جاده‌ای استان مرکزی نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود چهار درصد افزایش داشته است.

وی افزود: بررسی مجموع شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت ایمنی جاده‌های استان مرکزی در طرح زمستانه نسبت به سال‌های گذشته بهبود یافته و کاهش کلی تصادفات و تلفات، بیانگر اثربخشی برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده است.

رئیس پلیس‌راه استان مرکزی یکی از عوامل اصلی کاهش تصادفات را افزایش رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان عنوان کرد و گفت:در شرایط زمستانی، رانندگان با احتیاط بیشتری تردد می‌کنند، سرعت‌ها کاهش یافته و توجه به توصیه‌ها و هشدارهای پلیس افزایش پیدا کرده است که نقش مستقیمی در کاهش تصادفات داشته است.

وی همچنین به نقش دستگاه‌های امدادی اشاره کرد:حضور گسترده‌تر و آماده‌باش کامل نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در محورهای مواصلاتی، موجب افزایش سرعت امدادرسانی و ارتقای ایمنی سفرهای زمستانی شده است.

آشوری: میزان تصادفات جاده‌ای استان مرکزی ۵۰ درصد کاهش یافته است

سرهنگ آشوری در خصوص اقدامات درون‌سازمانی پلیس گفت:پلیس‌راه استان مرکزی با به‌کارگیری حداکثری نیروها، تجهیزات و امکانات، به‌ویژه از طریق تیم‌های محسوس و نامحسوس، کنترل مستمر محورهای اصلی، گردنه‌ها و نقاط حادثه‌خیز را در دستور کار قرار داده و با تخلفات پرخطر از جمله سرعت غیرمجاز، سبقت‌های خطرناک و حرکات هنجارشکن برخورد قاطع و قانونی انجام می‌دهد.

وی با اشاره به اقدامات برون‌سازمانی افزود:در قالب شورای راهبری، کمیسیون ایمنی و سوانح حمل‌ونقل جاده‌ای، تلاش شد تا تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان افزایش یابد و از موازی‌کاری جلوگیری شود.

وی با اشاره به کاهش ۵۰ درصدی میزان تصادفات جاده ای استان مرکزی نسبت به مشابه سال قبل گفت: در راستای اجرای طرح زمستانه نتایج آماری نشان می‌دهد که این هماهنگی و تعامل بین‌بخشی مردم و اداره کل راهداری و دستگاه‌های ذیربط در کنار اقدامات پلیس، نقش مهمی در کاهش تصادفات داشته است.

رئیس پلیس‌راه استان مرکزی با اشاره به نقاط حادثه‌خیز گفت:در حال حاضر، دو راهی خنداب از جمله نقاطی است که به‌صورت جدی پیگیر اصلاح و ایمن‌سازی آن هستیم،همچنین یکی از نقاط پرتصادف سال‌های گذشته در محدوده گردنه سیبک (خانه میران) طی هفته‌های اخیر اصلاح و حذف شده و این اقدام نقش مؤثری در کاهش حوادث این محور داشته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان افزود:در محدوده‌هایی مانند شهرک صنعتی کاوه شهرستان ساوه ، استفاده از ظرفیت نصب دوربین‌های کنترل سرعت، اصلاحات هندسی و بهره‌گیری از توان بخش خصوصی می‌تواند به کنترل تخلفات و کاهش تصادفات کمک شایانی کند.

کد مطلب 6725647

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